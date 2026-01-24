(Nave militare per la scorta a petroliere russe; foto courtesy del Ministero della Difesa russa, MOD)

La Russia avvisa/minaccia di non interferire con le petroliere della ‘flotta ombra’

Mosca. L’UK avvisa che è vietato passare per le acque del Baltico.

Il motivo dell’avvertimento russo – a non interferire sulle navi in transito – dipende dal fatto che le petroliere della cd flotta ombra che trasportano petrolio russo dal Baltico all’Asia sono costrette a navigare vicino al Regno Unito e passare giorni sotto il controllo/monitoraggio delle Forze militari britanniche.

Dal canto suo, il governo britannico sta valutando di mettere in pratica una campagna di interdizione a tali navi, congiunta con altri paesi europei.

Infatti, sono in atto azioni della Gran Bretagna e insieme agli Europei a rafforzare i controlli per sostenere lo ‘stato di diritto’ lungo le loro coste, anche fuori dalle acque territoriali, della flotta ombra nel commercio delle petroliere e potenzialmente ostacolare il flusso di denaro del petrolio verso la Russia.

La Russia – da subito tramite i portavoce ministeriali – ha manifestato il suo disappunto per questo concetto, definendolo un ritorno alla ‘pirateria’. Parola ‘forte’, ma che non meraviglia più di tanto, visto che queste petroliere sono per la maggior parte collegate proprio alla Russia.

Queste le azioni di contrasto alle navi della flotta ombra messe in campo dal 2024.

Finlandia: I militari, dopo l’intercettazione della petroliera Eagle S, sono saliti a bordo della nave sospettata di rottura dei cavi alla fine del 2024. (art. Il Nautilus, 27 Maggio 2025, conferma che la Russia sta usando le navi della Marina Militare per scortare le petroliere della flotta ombra).

Francia: Nell’ottobre 2025, le forze militari francesi abbordano la petroliera Pushpa (Boracay) sospetta.

USA: All’inizio di questo mese, le forze americane sono salite a bordo e sequestrato la petroliera apolide Bella 1 (Marinera), che aveva tentato di adottare il registro della bandiera russa. Episodio che ha suscitato una nota di protesta dalla Russia e invitando Trump a liberare due membri dell’equipaggio russi.

Germania: La scorsa settimana, funzionari tedeschi hanno interrogato membri dell’equipaggio della petroliera ombra Arcusat, riguardo l’assicurazione e il suo Stato di bandiera, costringendo la nave a fate rotta verso l’Artico russo.

UK: La scorsa settimana, la Segretaria agli Esteri britannica Yvette Cooper ha partecipato a una dimostrazione di fast-ropeping operata dalla Guardia di Frontiera finlandese con la nave Turva.

Tutto questo, a dimostrazione della campagna di monitoraggio e controlli sulla flotta ombra messa in atto dalla Gran Bretagna insieme ai Paesi europei costieri del Mar Baltico.

La risposta della Russia – secondo i media russi – è stata data dall’Ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey KelinM; la risposta ha il sapore di un avvertimento furioso, affermando che le petroliere della flotta ombra potrebbero presto essere scortate da navi governative russe.

“Quello di cui parlano i politici di Londra è essenzialmente un ritorno all’epoca del pirata Edward Teach, noto come Barbanera”, ha detto Kelin a Izvestia. “Quello che dimenticano è che la Gran Bretagna ha da tempo smesso di essere la ‘sovrana dei mari’ e le sue azioni non resteranno impunite”.

Abele Carruezzo