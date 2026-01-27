Autorità Portuale di Algeciras denuncia distorsioni dovute all’ETS europeo, durante la visita IMO

(Rappresentanti dell’IMO e di Puertos del Estado, presso la sede dell’Autorità Portuale della Baia di Algeciras; foto courtesy APBA)

Il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Domínguez, ha visitato il porto di Algeciras, lunedì, accompagnato dal Presidente del Consiglio IMO, Víctor Jiménez

Algeciras. Arsenio Domínguez, Segretario Generale dell’IMO, ha effettuato una visita ufficiale alla Baia di Algeciras il 26 gennaio 2026, incontrando Autorità portuali e istituzionali per discutere di decarbonizzazione, sostenibilità e impatti del sistema ETS europeo.

Per Domínguez, conoscere i piani di decarbonizzazione del porto e l’iniziativa Green Energy Hub, sono obiettivi di valutazione programmati dalla sua agenda 2026 in Spagna. Valutare le preoccupazioni del porto riguardo alle distorsioni di mercato causate dal sistema europeo ETS applicato al trasporto marittimo. Approfondire la situazione operativa e ambientale dello Stretto di Gibilterra, area strategica per il traffico marittimo globale. Importante è stata la conoscenza dei punti focali del progetto Green Energy Hub che comprende vari sviluppi industriali volti alla produzione di combustibili verdi.

Infatti, durante la visita, il presidente dell’Autorità Portuale della Baia di Algeciras, Gerardo Landaluce, ha illustrato la strategia del porto per adattarsi alle esigenze ambientali del settore marittimo internazionale e posizionarsi come hub di riferimento nella fornitura di carburanti sostenibili; in seguito ha espresso ai rappresentanti dell’IMO la sua “preoccupazione per la comprovata distorsione del mercato che i Sistemi di Scambio delle Emissioni (ETS) stanno già causando nel traffico e negli investimenti”. Un meccanismo – ha evidenziato Gerardo Landaluce – che tassa le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo nelle acque europee.

La Baia di Algeciras è uno dei porti più trafficati del Mediterraneo e nodo chiave per le rotte Europa–Africa.

La presenza del Segretario Generale dell’IMO sottolinea l’attenzione internazionale verso la transizione energetica e la regolamentazione ambientale nel settore marittimo.



Le discussioni sull’ETS europeo potrebbero influenzare future decisioni normative a livello globale.

Dopo la riunione di lavoro, hanno visitato la Torre di Controllo del Traffico Marittimo, la Capitaneria Marittima di Algeciras e il Centro di Controllo dei Processi dell’APBA. Qui hanno appreso in prima persona il coordinamento tra i diversi attori portuali, i protocolli stabiliti per garantire la sicurezza marittima, l’eccellenza operativa e la sicurezza portuale.



Sono stati mostrati anche i sistemi per misurare i rapporti di efficienza richiesti dalla Cooperazione Gemini, l’alleanza operativa tra le compagnie di navigazione Maersk e Hapag-Lloyd che opera nel Porto di Algeciras e richiede elevati standard di produttività.

L’agenda di Arsenio Domínguez al Porto di Algeciras ha incluso anche una visita ai terminal container, dove ha osservato il funzionamento delle strutture che rendono questo sito il principale porto della Spagna nel traffico container e uno dei più importanti del Mediterraneo. Algeciras sta sfidando la concorrenza della vicina Tanger Med e lo sviluppo futuro di MSC e CMA CGM nel Mediterraneo ovest di Nador (Marocco).

Il Segretario generale IMO, Arsenio Domínguez, è stato accompagnato dal Segretario Generale dei Trasporti Aerei e Marittimi del Ministero dei Trasporti, Benito Núñez; il presidente di Puertos del Estado, Gustavo Santana; e il presidente del Consiglio IMO, Víctor Jiménez, tra le altre Autorità.

Abele Carruezzo

(Il presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; il Segretario generale IMO, Arsenio Domínguez, e il presidente del Porto di Algeciras, Gerardo Landaluce; foto courtesy APBA)