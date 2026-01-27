Gli Houthi ritornano a minacciare le rotte commerciali

(Foto puramente dimostrativa 03.01.2025, courtesy UKMTO)

Gli Houthi minacciano, mentre i militari USA invadono la regione

Londra. La navigazione commerciale per la via d’acqua più critica al mondo – Mar Rosso e Golfo Persico – continua ad essere pericolosa per la ripresa di nuove minacce Houthi, sconvolgendo le fragili speranze dello shipping globale nel ritorno a utilizzare transiti per il Canale di Suez.

Si stanno intensificando gli avvertimenti Houthi a seguito dell’escalation militare statunitense che ancora una volta rischia compromettere le rotte commerciali verso il Mediterraneo passando per Suez.

In una dichiarazione video separata, il portavoce Houthi, Yahya Saree, ha rafforzato la posizione del gruppo in un contesto di potenziali attacchi militari contro l’Iran in aumento. “Confermiamo la nostra posizione: il nostro caro popolo yemenita, con il suo grande popolo e la sua leadership fedele, il suo esercito mujaheddin e la sua posizione al fianco di qualsiasi paese arabo o islamico esposto all’aggressione sionista”, ha dichiarato Saree.

Martin Kelly, capo del Advisory presso EOS Risk Group, ha avvertito che le forze Houthi hanno intensificato le loro operazioni di propaganda e hanno diffuso nuove riprese video “inquietanti” che mostrano attacchi contro navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

Hanno diffuso il video dell’attacco contro la petroliera Marlin Luanda – avvenuto 26 gennaio 2024 nel Golfo di Aden, 60 miglia nautiche a sud-est dello Yemen – con un missile che aveva provocato l’incendio ad un serbatoio carico di nafta. L’equipaggio, con l’aiuto delle Forze navali statunitensi, francesi e indiane, spense l’incendio senza feriti.

“Diverse figure filo-Houthi hanno condiviso il video affermando di stare al fianco dell’Iran di fronte a un attacco statunitense e/o israeliano”, ha evidenziato Kelly, sottolineando la solidarietà esplicita del gruppo con Teheran in un momento di tensioni regionali elevate.

Gli Houthi minacciano, mentre i militari USA invadono la regione; secondo i rapporti, la portaerei USS Abraham Lincoln e diversi cacciatorpediniere lanciamissili sono entrati nella regione del Medio Oriente sotto il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Un alto funzionario iraniano ha avvertito la scorsa settimana che Teheran “considererebbe qualsiasi attacco” come una “guerra totale contro di noi”, sottolineando il potenziale di un’escalation rapida.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno preso da subito le distanze da un potenziale conflitto, dichiarando lunedì 26-01-2026 che “non permetteranno” che il loro spazio aereo, territorio o acque territoriali vengano utilizzati per azioni militari ostili contro l’Iran – una dichiarazione significativa dato che la base aerea militare statunitense di Al Dhafra si trova a sud di Abu Dhabi e funge da hub critico dell’Aeronautica per le operazioni regionali.

Abele Carruezzo