I Paesi europei avvertono gli armatori della flotta ombra

(Le imbarcazioni cerchiate in rosso si trovavano nel porto di Gdynia al momento di questa immagine. Lo spoofing ha ingannato i loro ricevitori GPS facendogli calcolare posizioni false, che poi appaiono su AIS nel pattern cluster visto qui; foto courtesy GPSPatron/GMU)

Per i Paesi europei le regole di navigazione vanno rispettate anche dagli armatori della flotta ombra

Varsavia. Il Mar Baltico è diventata una zona di mare calda noto per interferenze GPS, in particolare nella regione intorno all’enclave russa di Kaliningrado. Individuare l’entità e la natura del problema richiede una ricerca attenta e mirata.

Un team di GPSPatron e della Gdynia Maritime University ha svolto un lavoro di monitoraggio – prima con la raccolta dati a terra, e ultimamente con dati in acqua – provenienti da una nave di ricerca in mare.

GPSPATRON è un’azienda polacca specializzata nell’ingegneria che offre soluzioni pratiche per contrastare problemi di spoofing GNSS, disturbi e qualità del segnale.

Tra giugno e ottobre, il team congiunto ha utilizzato un sofisticato rilevatore di interferenze a bordo della nave di ricerca Imor in viaggi vicino alla costa polacca, inclusi diversi approcci al confine marittimo con Kaliningrado.

La suite di sensori è stata costruita per rilevare interferenze con GPS, Galileo e GLONASS – tre delle quattro costellazioni satellitari GNSS – al fine di identificare attacchi simultanei su più canali.

Il segno caratteristico di questa tecnica di spoofing GPS è l’aberrazione “ship-on-land”. Il sensore GPS della nave rileva la posizione falsificata e la invia al ricetrasmettitore AIS sul ponte della nave, che poi la ritrasmette – trasmettendo un messaggio che la nave si trova ovunque il segnale di falsificazione indichi. Su AIS, questo si manifesta come un gruppo di “navi” che sembrano condividere la stessa posizione falsa, a volte orbitando su percorsi circolari, spesso situati sulla terraferma. Manomettendo il GPS e tutte e tre le alternative di navigazione satellitare, la rete di disturbo può alterare i sistemi ECDIS, confondere le Autorità di VTS, interrompere alcuni tipi di sistemi di pilota automatico e, in generale, aumentare il rischio di collisione.

Su questi problemi ed altri di geopolitica commerciale, oltre alle questioni di sicurezza, gli Stati costieri del Mare del Nord e del Baltico hanno pubblicato una lettera congiunta per ricordare agli armatori della flotta ombra e agli Stati di bandiera i loro obblighi legali.

I firmatari della lettera includono Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito. Assente dalla lista dei firmatari è la Russia, lo Stato costiero baltico più orientale e presunto artefice di questioni di sicurezza menzionate nella lettera.

Il messaggio fa riferimento al problema sempre crescente dell’interferenza GNSS nel Baltico orientale, ben documentato da anni da tracciatori di navi e ricercatori, come dimostrato dalle esperienze congiunte di GPSPatron e l’Università Marittima di Gdynia.

Tutte le località sembrano accendersi e spegnersi all’unisono, indicativo di comando e controllo unificati, afferma il team di GPSPatron.

“Questi disordini, provenienti dalla Federazione Russa, degradano la sicurezza della navigazione internazionale. Tutte le navi sono a rischio”, avvertono i 14 Stati costieri nella nuova lettera.

Gli Stati hanno invitato la comunità marittima internazionale tutta a garantire che i membri dell’equipaggio siano pronti e in grado di ricorrere alle tradizionali competenze di navigazione quando il servizio GNSS viene interrotto. La lettera chiede inoltre una collaborazione internazionale su un sistema alternativo di radionavigazione terrestre (come eLORAN).

La petizione riconosce quanto dichiarato dalla comunità della cybersecurity sulla fragilità del GNSS e che la sicurezza in mare richiede un posizionamento, una navigazione e un tempismo resilienti. Gli Stati avvertono anche gli armatori della flotta ombra che devono rispettare le convenzioni dell’IMO.

La flotta ombra – è risaputo al servizio della Russia – è nota per evitare i costi di manutenzione; assumere Registri di bandiera orientati al cliente e a bassa applicazione; e saltare da una bandiera all’altra con frequenza.

Gli Stati firmatari – ricordano nella lettera – che le navi possono issare una sola bandiera e che navigare sotto le bandiere di due o più nazioni equivale a operare come nave senza Stato di Giustizia, ai sensi dell’Articolo 92 della UNCLOS. Le navi apolide sono soggette a verifiche dello Stato di bandiera anche in alto mare. All’imbarco, i funzionari degli Stati costieri (PSC) hanno l’opportunità di informarsi sullo stato di conformità del resto dell’imbarcazione, come assicurazione, SMS, STCW, MARPOL o conformità alle sanzioni, con il rischio di essere detenuti.

I 14 Stati costieri ritengono necessario ricordare agli armatori della flotta ombra che è necessario avere un SMS e un piano di risposta MARPOL; devono seguire i sistemi di routing obbligatori secondo l’IMO; e deve rispondere agli inviti degli operatori VTS.

L’avviso fa parte di un approccio sull’applicazione della legge marittima nell’Europa occidentale, e potrebbe servire da guida politica per operazioni di interdizione congiunte.

Abele Carruezzo