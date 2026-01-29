Due marittimi russi della petroliera Marinera sono stati liberati

(US Coast Guard osserva la petroliera durante l’inseguimento attraverso l’Atlantico; foto courtesy USCG)

Erano membri dell’equipaggio della petroliera russa sequestrata e detenuta in Scozia

Mosca. La notizia viene confermata dal Ministero degli Esteri russo che con la nota di ieri dichiara che gli USA hanno rilasciato due membri dell’equipaggio russi dalla petroliera sequestrata Marinera (ex Bella 1), sequestrata e trattenuta in Scozia dallo scorso 7 gennaio.

Secondo la breve dichiarazione delle Autorità russe, i due membri dell’equipaggio stanno tornando a casa. La Russia, inizialmente, aveva definito il sequestro della nave “pirateria marittima”, anche in riferimento alle petroliere della flotta ombra ispezionate nel Baltico.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato a un Tribunale scozzese all’inizio di questa settimana che l’intenzione era rimpatriare la maggior parte dell’equipaggio, promessa poi ancora non mantenuta.

L’intenzione è quella di perseguire comandante e ufficiali della petroliera. Infatti, gli Stati Uniti hanno fatto uscire il capitano e il primo ufficiale dalla Scozia a bordo di un cutter della Guardia Costiera USA a tarda sera di lunedì o martedì mattina. La moglie del capitano aveva avviato una causa legale per chiedere un ordine di impedire che l’equipaggio e la petroliera fossero rimossi dalla giurisdizione scozzese.

Gli Stati Uniti hanno informato i Procuratori scozzesi martedì mattina che il capitano e il primo ufficiale non si trovavano più in Scozia. Mentre – dai media locali – si conferma il trattenimento di altre cinque persone della nave e che la maggior parte dell’equipaggio era stata precedentemente trasferita terra e collocata in un hotel sotto la supervisione delle Autorità di immigrazione.

Attualmente, la Marinera (ex Bella 1) è ancorata a Moray Firth, nel nord-est della Scozia vicino a Inverness. A bordo della petroliera si conta un equipaggio di 28 persone: sei membri risultano provenienti dalla Georgia, incluso il capitano, che gli Stati Uniti continuano a trattenere; altri 17 provengono dall’Ucraina e tre dall’India.

Abele Carruezzo