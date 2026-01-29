L’Egitto chiede il rilascio dei marinai detenuti in Iran

(La petroliera Reem Al-Khaleej; foto courtesy www.vesselfinder.com)

Il Cairo chiede il rilascio di quattro marittimi egiziani detenuti in Iran

Il Cairo. Il Ministero degli Affari Esteri egiziano chiede una de-escalation con l’Iran a livello regionale, compreso il rilascio dei quattro marittimi in custodia in Iran.

Le dichiarazioni dall’Egitto sono arrivate mentre Donald Trump rinnovava le sue minacce sui social media contro l’Iran, affermando che il tempo per un accordo nucleare sta per scadere prima di ulteriori attacchi devastanti da parte degli Stati Uniti.

L’Ambasciata egiziana a Teheran è stata incaricata dal Ministero degli Esteri di esaminare i rapporti legali dei marinai dopo la comparsa online di un video e di contattare le Autorità iraniane per recarsi al porto di Bandar Abbas a visitare i marittimi e adoperarsi per il rapido rilascio dei marinai egiziani e il loro ritorno in patria in sicurezza. Il video circolato online mostra un cittadino egiziano a bordo della nave sequestrata che chiede il suo rilascio.

I quattro marinai sono stati segnalati come imbarcati su una delle petroliere che l’Iran ha segnalato e sequestrato a dicembre scorso, come nave adibita al contrabbando di carburante.

L’Egitto ha identificato la nave come la Reem Al-Khaleej, sequestrata al largo della costa dell’isola iraniana di Qeshm. La nave da 5.600 dwt, di 20 anni, è registrata sotto la bandiera di Palau.

Le Autorità egiziane hanno dichiarato di voler garantire la sicurezza dei marittimi imbarcati e hanno chiesto il loro rapido rilascio e il sicuro ritorno a casa e fornendo loro assistenza consolare e legale.

L’appello egiziano per il rilascio dei marinai è stato inoltrato dall’Ambasciata indiana a Teheran, che due settimane fa aveva dichiarato di voler entrare in contatto con membri dell’equipaggio di un’altra petroliera sequestrata.

L’Iran – dal canto suo – non aveva permesso al personale diplomatico indiano di contattare l’equipaggio, ma era intervenuta per assicurarsi che avessero scorte di cibo e acqua.

Intanto, le tensioni geopolitiche continuano ad aumentare in Medio Oriente e, mentre gli Stati Uniti posizionano la USS Abraham Lincoln e il suo Carrier Strike Group vicino all’Iran, Trump chiede all’Iran di stipulare un accordo per porre fine ai suoi programmi nucleari.

Il Ministero degli Esteri egiziano, oltre a chiedere il rilascio dei suoi marittimi dall’Iran, ha riferito di aver avuto colloqui con il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, e con l’Inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Wittkopf. L’Egitto evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi volti a “ridurre l’escalation e limitare le tensioni”.

L’Egitto – con il suo messaggio diplomatico – vuole sottolineare l’importanza di creare un clima adeguato per tutte le soluzioni conflittuali tra gli USA e l’Iran. Chiede in sostanza un accordo globale sulla questione nucleare per evitare che la regione scivoli in nuovi cicli di instabilità.

Abele Carruezzo