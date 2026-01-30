USA: Trump comunica la designazione di Laura DiBella a presidente della FMC

(Laura DiBella foto courtesy FMC)

DiBella designata presidente della FMC dopo una vacanza di sette mesi

Washington. Ieri – per il presidente degli USA Donald Trump – è stata una giornata di annunci per nomine e nuovi incarichi a varie ‘presidenze’ di uffici governativi.

Il presidente americano Donald Trump ha indicato Kevin Warsh come prossimo presidente della Federal Reserve. “Sono lieto di annunciare che nominero’ Kevin Warsh presidente del consiglio di amministrazione del Federal Reserve System” ha scritto Trump su Truth Social.

Poi ha designato Laura DiBella come Presidente della Federal Maritime Commission, dopo l’incarico di Commissario.

Il Presidente DiBella, dopo il giuramento del suo mandato che scadrà il 30 giugno 2028, ha dichiarato: “È stato un vero onore essere semplicemente nominato Commissario della Federal Maritime Commission, e ora essere scelto come Presidente è niente meno che un privilegio”.

“Sono umile e grato – ha aggiunto – per la fiducia che il Presidente Trump ha dimostrato in me con questa designazione, e la gravità e la responsabilità del ruolo non mi sfuggono. Non vedo l’ora di guidare l’incredibile e laborioso team FMC nella sua funzione fondamentale nell’attuare il mandato del Presidente Trump di ‘Ripristinare il Dominio Marittimo dell’America’”.

Il Presidente ricopre anche il ruolo di Amministratore Delegato e Amministratore Direttivo della FMC.

Laura DiBella è entrata ufficialmente nella FMC lo scorso 6 gennaio dopo l’approvazione del Senato degli Stati Uniti; ricopre il ruolo di Presidente, che era vacante da giugno scorso, dopo la scadenza del mandato di Louis Sola.

L’ex Segretario al Commercio per la Florida, DiBella, porta con sé una vasta esperienza nello sviluppo economico, avendo ricoperto i ruoli di Presidente dello Sviluppo Commerciale presso FloridaCommerce, Presidente/CEO di Enterprise Florida e Presidente del Florida Opportunity Fund (il ramo Venture Capital della Florida). Detiene inoltre il merito di essere stata nominata prima direttrice esecutiva a tempo pieno della Florida Harbor Pilots Association.

Il ruolo di presidente è stato ampliato nella supervisione del commercio marittimo dopo che il Congresso nel 2022 ha esteso il mandato in risposta alle lamentele sugli abusi delle compagnie di navigazione durante l’aumento dei volumi durante e dopo la pandemia di Covid-19. Il Congresso ha conferito alla FMC nuove responsabilità e poteri per garantire la catena di approvvigionamento e le pratiche commerciali corrette dei vettori globali, nel rispetto dello Shipping Act.

Infatti, ultimamente, la FMC ha lanciato ampie iniziative, incluse pratiche di segnalazione e leggi, regolamenti e pratiche sfavorevoli sul flagling che mettono a rischio l’efficienza e l’affidabilità della catena di approvvigionamento marittimo. Ha inoltre avviato un’indagine sulla congestione portuale e recentemente sulle pratiche per il controllo sulle tasse Detention and Demurrage (D&D, controstallie e detenzione) e alla gestione di reclami da parte di clienti e spedizionieri riguardo alle pratiche commerciali delle global carrier.

Abele Carruezzo