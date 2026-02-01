L’Europa impegnata a ridurre la dipendenza dal GNL americano

(Dan Jorgensen; foto courtesy DW)

La disputa USA sulla Groenlandia mette in guardia l’UE dal reperire gas americano

Bruxelles. L’altro giorno, durante il vertice del Mare del Nord di Amburgo, il Commissario UE per l’Energia e l’Edilizia Abitativa Dan Jorgensen ha detto all’emittente internazionale tedesca DW che “l’Europa è impegnata a trasformare ulteriormente il proprio settore energetico verso le tecnologie rinnovabili e a diventare più autosufficiente nella produzione energetica oltre a rafforzare la cooperazione per garantire la propria indipendenza energetica”.

“Faremo il possibile – ha aggiunto – per garantire che le relazioni commerciali” con gli Stati Uniti “possano essere mantenute ma è chiaro che le turbolenze geopolitiche” come la crisi in Groenlandia “sono un campanello d’allarme”.

Jorgensen – al vertice del Mare del Nord di Amburgo – ha anche sottolineato che il taglio delle importazioni di combustibili fossili, la fine della dipendenza dalla Russia e il rafforzamento della competitività evidenziano la crescita record delle rinnovabili e nuovi impegni di investimento nell’energia eolica offshore. Questo ci obbliga a sostenere al contempo la Groenlandia in un contesto di tensioni geopolitiche.

I legami energetici dell’Europa con gli Stati Uniti si sono rafforzati da quando l’invasione russa dell’Ucraina è iniziata nel febbraio 2022. Per la Commissione europea, il rifornirsi di Gnl dagli USA , inizialmente appariva come una soluzione di emergenza; ora invece si sta trasformando in una dipendenza strutturale. Infatti, oggi circa un quarto del gas consumato in Europa proviene dagli USA ed entro il 2030 la quota potrebbe avvicinarsi alla metà del consumo totale e dominare la quasi totalità delle importazioni di Gnl.

Le recenti dichiarazioni della Casa Bianca sulla necessità americana di “possedere” la Groenlandia – anche con la forza – hanno spinto l’UE a riconsiderare l’assunzione che la sua fornitura di gas statunitense.

L’Unione Europea, per ridurre rischi geopolitici e puntare a un futuro energetico indipendente e rinnovabile, sta attivamente cercando di procurarsi Gnl fuori dagli Stati Uniti ed è già in contatto con partner per rifornimenti di Gnl come Qatar, Canada, Algeria e altri paesi del Nord Africa.

Gli analisti vedono ulteriori segnali di inquietudine europea nell’intensa attività diplomatica con altri partner, come il recente “accordo commerciale” UE-India annunciato martedì scorso.

L’eventualità che una futura crisi diplomatica – come quella legata alla Groenlandia o ad altri dossier transatlantici – possa tradursi in ricatti energetici non è più una mera ipotesi teorica, affermano gli analisti. La dipendenza dal gas statunitense rischia di diventare uno strumento di influenza sulla politica estera europea, riducendo gli spazi di autonomia decisionale del continente e la Cina potrebbe anche beneficiare di un maggiore interesse europeo verso partner alternativi.

Leader francesi, canadesi, irlandesi, britannici, coreani, finlandesi e presto tedeschi stanno visitando Pechino nelle ultime settimane. L’offerta globale di GNL resta limitata, e le nuove capacità produttive in Qatar ed Emirati Arabi Uniti non saranno pienamente operative prima del prossimo decennio. Nel frattempo, l’Europa si trova in una posizione di debolezza negoziale.

L’energia non è più solo una questione economica: è un elemento della sicurezza nazionale si testimonia in tutti workshop. La capacità di garantire forniture stabili in caso di crisi internazionale è un fattore determinante per la resilienza di un Paese e per la sua capacità di sostenere impegni militari e industriali.

Una dipendenza eccessiva da un singolo fornitore, anche se alleato, riduce la libertà strategica dell’Europa e la rende più vulnerabile a shock esterni, pressioni politiche e mutamenti improvvisi di scenario. Energia, difesa e commercio tendono a convergere in un unico sistema di interdipendenze che rischia di trasformare l’Unione europea in un attore subordinato piuttosto che autonomo.

Per la Commissione UE, l’unica strategia realmente sostenibile passa da tre direttrici: diversificazione delle forniture, riduzione strutturale della domanda di gas e accelerazione degli investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili. L’UE ora si trova ad un bivio geopolitico: perdere sovranità o fare un salto di qualità nella politica energetica se non vuoi rischiare di scambiare una dipendenza per un’altra.

Abele Carruezzo