I Tribunali USA sospendono la decisione di Trump di bloccare l’eolico offshore

(La prima turbina eolica offshore è installata presso il progetto South Fork Wind al largo di New York; foto courtesy Stato di New York )

Una serie di sentenze dei Tribunali federali ha di fatto annullato il ‘fermo’ dell’Amministrazione Trump che bloccava la costruzione di eolico offshore lungo la costa orientale degli Stati Uniti

New York. Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha concesso un’ingiunzione preliminare richiesta da Sunrise Wind LLC, revocando una sospensione imposta dal Bureau of Ocean Energy Management il 22 dicembre 2025.

La sentenza consente di riprendere le attività di costruzione coperte dall’ordine, mentre prosegue la controversia sull’azione del BOEM. Questa è stata l’ultima decisione che autorizza immediatamente il progetto Sunrise Wind di Ørsted a riprendere i lavori.

“Il Progetto riprenderà i lavori di costruzione il prima possibile, con la sicurezza come massima priorità, per fornire energia accessibile e affidabile allo Stato di New York”, ha dichiarato Sunrise Wind in un comunicato dopo la decisione del Tribunale federale.

Ad oggi, questa sentenza è la quinta sconfitta consecutiva in aula per la sospensione dei progetti eolici offshore della costa orientale da parte del Segretariato agli Interni USA, basata sulla sicurezza nazionale.

I Giudici federali del Massachusetts, del Distretto di Columbia e della Virginia hanno ora autorizzato tutti e cinque gli sviluppi interessati: Sunrise Wind, Vineyard Wind, il progetto Coastal Virginia Offshore Wind di Dominion Energy, Empire Wind di Equinor e Revolution Wind di Ørsted – per riprendere la costruzione.

L’Amministrazione Trump aveva giustificato la sospensione per motivi di sicurezza nazionale: le grandi turbine eoliche offshore avrebbero potuto interferire con i sistemi radar, oscurando obiettivi legittimi o generando falsi bersagli vicino alle aree costiere densamente popolate.

Giustificazioni che non hanno convinto i Tribunali federali.

Caso Vineyard Wind deciso il 27 gennaio

Il Giudice federale del Massachusetts ha stabilito che l’ordine del Bureau of Ocean probabilmente “viola la legge applicabile” e causerebbe “danni immediati e irreparabili” se lasciato in vigore.

Caso Empire Wind

Il Giudice Distrettuale statunitense Jamar Walker ha stabilito il 15 gennaio che la sospensione era eccessivamente ampia e non troppo ristretta, osservando che le preoccupazioni radar dichiarate dal governo riguardavano principalmente le operazioni dei parchi eolici piuttosto che le attività edilizie.

Le interruzioni hanno creato impatto finanziario negativo

Per la Empire Wind i costi relativi al ‘fermo’ ammontano fino a 50 milioni di dollari a settimana: – per la Revolution Wind le perdite hanno superato i 15 milioni settimanali; – Equinor ha avvertito la Corte che la fine di Empire Wind potrebbe bloccare oltre 4 miliardi di dollari già investiti, innescare 850 milioni di dollari di spese di risoluzione legate ai contratti di costruzione e richiedere ulteriori 355 milioni per smantellare e mettere in servizio gli asset.

Ed ancora, Dominion Energy riferisce che i ritardi al suo progetto Coastal Virginia Offshore Wind sono costati circa 5 milioni di dollari al giorno, contribuendo a un aumento di 300 milioni che ha portato il costo totale del progetto a circa 11,5 miliardi di dollari. Senza pensare alle variazioni dei prezzi dell’acciaio e alluminio e della componentistica europea per le turbine.

Anche se, l’Amministrazione Trump andrà avanti nella sfida legale, convinta che “non ci saranno futuri impianti eolici offshore costruiti in America”, le decisioni dei Tribunali federali hanno dato ‘respiro’ alle società e i lavori di costruzione dovrebbero riprendere in tutti e cinque i progetti.

Abele Carruezzo