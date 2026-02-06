L’Iran sequestra altre due navi accusate di contrabbando di carburante, durante l’inizio dei colloqui con gli USA nella capitale dell’Oman Muscat

(Foto courtesy Google Maps)

Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica afferma che 15 membri dell’equipaggio sono in custodia degli Organi Giudiziari dopo quest’ultima operazione

Teheran. L’Iran – ieri, giovedì – ha sequestrato altre due petroliere per contrabbando di carburante nel Golfo del Medio Oriente.

Le navi – non si conoscono i nomi e le bandiere di appartenenza – sono state intercettate dai militari del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, vicino all’isola Farsi nel Golfo Persico e trasferite nella storica città portuale di Bushehr, importante centro commerciale e militare per l’Iran. I sequestri di ieri hanno attirato ulteriore attenzione internazionale a causa delle tensioni regionali.

Proprio oggi venerdì, i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran sono ufficialmente iniziati nella capitale dell’Oman, Muscat, con la disputa nucleare tra i due paesi al centro dell’agenda. I colloqui, facilitati da mediatori omaniti, segnano uno sforzo diplomatico cruciale per de-escalare le tensioni alimentate da una consistente presenza militare statunitense nel Golfo e da ripetuti avvertimenti da Washington.

La delegazione iraniana è guidata dal Ministro degli Esteri Abbas Araghchi, mentre quella americana dall’Inviato Speciale USA per il Medio Oriente Steve Witkoff e dal consigliere senior Jared Kushner.

I media iraniani parlano di un sequestro di circa un milione di litri di carburante contrabbandato, per lo più diesel, insieme alla detenzione di 15 membri dell’equipaggio stranieri e consegnati alle Autorità Giudiziarie. TankerTrackers.com ha evidenziato che un milione di litri corrisponde a circa 6.289 barili, ovvero solo 745 tonnellate.

All’inizio di questa settimana, le forze iraniane si sono avvicinate alla petroliera Stena Imperative, di 49.800 dwt con bandiera statunitense. Lo stesso giorno, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che secondo loro minacciava la portaerei USS Abraham Lincoln.

I sequestri di ieri sottolineano che la Marina dell’IRGC “negli ultimi anni ha confiscato milioni di litri di carburante contrabbandato”.

L’Iran sta intensificando gli sforzi per combattere il contrabbando dei suoi prodotti petroliferi; il carburante sequestrato viene trasportato nei paesi arabi della regione, dove i prezzi possono essere fino a 20 volte superiori.

Intanto, gli Stati Uniti hanno emesso una direttiva urgente affinché i loro cittadini abbandonino immediatamente l’Iran, citando un contesto di sicurezza in deterioramento e severe restrizioni su comunicazioni e viaggi.

Lo afferma l’Ambasciata Virtuale degli Stati Uniti in Iran – che gestisce gli affari consolari in assenza di un’ambasciata fisica – ha avvertito che i cittadini americani affrontano un rischio aumentato di interrogatori, arresto o detenzione e non dovrebbero fare affidamento sull’assistenza del governo statunitense per l’evacuazione.

Abele Carruezzo