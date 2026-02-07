Gli Stati Uniti sanzionano più petroliere, a colloqui indiretti sul nucleare con l’Iran terminati

(Donald Trump, presidente USA; foto courtesy u.s. Casa Bianca)

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato venerdì mattina, 6 febbraio, di sanzionare altre petroliere e aziende che sostengono l’Iran

Washington. Gli Stati Uniti hanno introdotto un ampio nuovo pacchetto di sanzioni mirato direttamente alla flotta ombra iraniana, colpendo le navi, i gestori e i commercianti utilizzati per spostare le esportazioni petrolifere e petrolchimiche iraniane, in sfida alle restrizioni internazionali.

La decisione è avvenuta mentre funzionari statunitensi e il Ministro degli Esteri iraniano stavano avviando colloqui indiretti in Oman. La tv di Stato iraniana precisa che sono terminati i colloqui indiretti “per ora”, senza aggiungere dettagli, mentre il sito di notizie americano Axios, citando una fonte informata, conferma la fine dei colloqui, aggiungendo che un altro round negoziale si terrà nei prossimi giorni.

Intanto, il Dipartimento di Stato ha proposto la sanzione dell’ultimo lotto di navi per trasportare milioni di barili di petrolio greggio iraniano e di svolgere un ruolo chiave nella catena di approvvigionamento delle esportazioni iraniane.

L’annuncio coinvolge 14 petroliere e 15 entità operanti nel commercio, oltre a quattro società impegnate nel trasbordo, vendita e acquisto di prodotti petrolchimici di origine iraniana. Le misure sono state imposte con l’Ordine Esecutivo 13846 e mirano a tagliare le fonti di entrate che gli Stati Uniti affermano l’Iran utilizza per finanziare il terrorismo e le attività destabilizzanti nella regione.

Si tratta di società con sede negli Emirati Arabi Uniti, Cina, India, Kazakistan e Turchia, oltre a società di copertura istituite nelle Seychelles e nelle Isole Marshall.

Le navi coprono una gamma varia: petroliere di greggio registrate a Barbados e Camerun, e una petroliera, che secondo gli Stati Uniti è falsamente bandiata ad Aruba. Include anche petroliere registrate a Panama e Barbados, così come petroliere di GPL registrate a Palau, Panama e San Marino.

“Gli Stati Uniti continueranno ad agire contro la rete di spedizionieri e commercianti coinvolti nel trasporto e nell’acquisizione di petrolio greggio iraniano, prodotti petroliferi e petrolchimici, che costituiscono la principale fonte di reddito del regime”, si legge nella nota del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Una conseguenza diretta di tali sanzioni sarà che tutti i beni e gli interessi nelle proprietà delle entità autorizzate che si trovano negli Stati Uniti o sono controllate da persone statunitensi sono ora bloccati e devono essere segnalati all’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro.

L’azione avviene in un contesto di crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz e di un contesto di sicurezza regionale in peggioramento. I recenti episodi che hanno coinvolto molestie iraniane contro navi battenti bandiera statunitense hanno evidenziato i rischi che la navigazione commerciale nella regione deve affrontare.

I funzionari statunitensi hanno sottolineato che le sanzioni mirano a cambiare comportamenti, non a fungere da punizione, osservando che le parti designate possono presentare petizioni per la rimozione dalla lista delle sanzioni.

