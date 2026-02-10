L’embargo petrolifero degli Stati Uniti ha lasciato Cuba senza carburante

(La chemical/oil products tanker Sandino (IMO 9441178, MMSI 323148000), attualmente naviga sotto bandiera di Cuba, attraccata nel terminal Matanzas; foto courtesy VesselFinder)

Voli internazionali sospesi, trasporti pubblici bloccati, navi nel porto di Matanzas, razionamenti, mentre l’isola affronta un’emergenza energetica senza precedenti

Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto le spedizioni di petrolio dal Venezuela, Cuba sta vivendo una situazione a dir poco ‘critica’. Vi sono interventi diplomatici, con il Messico – sotto minacce di dazi statunitensi – che sta inviando aiuti umanitari per la popolazione cubana. Nei commenti pubblicati sul sito web del Ministero degli Esteri russo, il Ministro degli Affari Esteri Sergey Lavrov ha rinnovato la “solidarietà di Mosca con il popolo di Venezuela e Cuba paventando una crisi umanitaria”.

La grave carenza di carburante a Cuba sta immobilizzato la nazione, e le centrali elettriche faticano a mantenere la produzione di energia elettrica, soprattutto quella per uso domestico.

Il Governo cubano è stato costretto a imporre misure d’emergenza, tra cui una settimana lavorativa di quattro giorni per le aziende statali, limitare le vendite di carburante, chiudere Università e ridurre l’orario scolastico.

I funzionari del Governo cubano hanno avvertito le compagnie aeree internazionali che il carburante per jet non sarà più disponibile sull’isola a partire da stamane, martedì; ieri, Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli per Cuba a causa della carenza di carburante per l’aviazione, costringendo molti turisti a rientrare in patria. Altre compagnie stanno programmando soste tecniche in Paesi vicini come Repubblica Dominicana o Messico per poter rifornire gli aerei.

Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva avvertito di un “collasso umanitaria Cuba” se i bisogni energetici del paese non fossero soddisfatti.

Sull’altro ‘fronte’, quello dei social, su X si parla di dati della VesselFinder che provano il recente movimento di petroliere associato ai porti cubani e solleva dubbi sui tempi di navigazione e sulle possibili operazioni di carico/scarico in mezzo alla crisi del carburante. E’ il caso della petroliera M/T Caribbean Alliance, che secondo alcuni messaggi di X è partita a settembre dal Mariel ed è arrivata il 5 febbraio al Porto di Santiago di Cuba, con il 90% di carico, con 8,1 metri di pescaggio massimo di 9 metri, secondo VesselFinder; il fatto strano riguarda il tempo impiegato per raggiungere il porto cubano.

Il sito di X – a firma di Joankelin Sánchez – dichiara la presenza di una tanker, la Lourdes, nel Terminal Petrolifero del Porto di Matanzas, riferendo una variazione nel pescaggio: il 28 gennaio la nave indicava 11,3 metri, e l’8 febbraio con 12,8 metri, il che lo ha portato a interrogarsi se la cisterna stesse caricando dalla nave Sandino o scaricando.

Sánchez mette in evidenza la ‘mancanza di carburante’ con molte petroliere che giungono e partono dal porto cubano di Matanzas; si parla di altre navi come la LPG Eminila, Esperanza e Primula.

La nave Sandino è attraccata al porto di Matanzas proveniente dalla baia di Nipe, a Holguín, con un carico stimato tra 390.000 e 410.000 barili di carburante, secondo fonti di monitoraggio marittimo.

Le ipotesi degli esperti evidenziano che si sono concentrati nella baia di Matanzas le ultime riserve di petrolio disponibili; avvertono allora che il paese stava “svuotando i propri serbatoi per guadagnare tempo”, mentre la produzione elettrica e la distribuzione dei combustibili sono al limite del collasso.

Abele Carruezzo