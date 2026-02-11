Spionaggio informatico russo su infrastrutture marittime norvegesi e navi

(Immagine dimostrativa – manifesto del Digital Meeting Bari; art. Il Nautilus 11.06.2019 -11.06 2025)

La Norvegia segnala il rischio informatico su infrastrutture marittime

Oslo. Il Servizio di Sicurezza della Polizia Norvegese (PST, Politiets SikkerhetsTjeneste), nella sua valutazione nazionale delle minacce del 2026, pubblicata la scorsa settimana, ha riferito un aumento delle operazioni di intelligence cinesi e russe nel 2026, con infrastrutture marittime come obiettivo principale.

Nel report si osserva che la Cina e Russia hanno potenziato le loro capacità di condurre operazioni di intelligence in Norvegia, principalmente attraverso il dominio cibernetico. L’Iran ha inoltre infiltrato reti criminali svedesi con presenza in Norvegia per operazioni segrete.

I rapporti tra tra la Russia e la Norvegia si sono deteriorati negli ultimi tre anni, soprattutto a causa del continuo sostegno della Norvegia all’Ucraina.

La Norvegia è diventata ‘obiettivo’ di spionaggio informatico da quando si è allineata con le sanzioni economiche attuate dall’UE e dagli Stati Uniti contro la Russia; come pure per via delle contromisure norvegesi che impongono un ingresso rigoroso per i cittadini russi e la limitazione dell’accesso delle navi russe ai porti norvegesi; esiste solo un’esenzione per i pescherecci russi per accedere ai porti di Båtsfjord, Kirkenes e Tromsø.

Il controllo da parte del Servizio PST avviene soprattutto su navi con equipaggi russi; sono navi registrate in paesi terzi e per la Polizia norvegese rappresentano una minaccia significativa nel 2026. Infatti, la Russia utilizza navi civili per effettuare ricognizioni sulle infrastrutture costiere e sottomarine in Norvegia e in altri paesi alleati europei.

Il report parla anche della campagna di cyberspionaggio sponsorizzata dallo Stato cinese, con nome in codice ‘Salt Typhoon’, focalizzata sulla violazione delle infrastrutture critiche norvegesi e delle reti di telecomunicazione. La Cina ha inoltre utilizzato Salt Typhoon per infiltrarsi nei fornitori di telecomunicazioni in Canada e negli Stati Uniti. PST ha dichiarato che Salt Typhoon ha già preso di mira dispositivi di rete vulnerabili in Norvegia, anche se non ha nominato le organizzazioni interessate.

Il Servizio di Sicurezza della Polizia Norvegese – fondata nel 1937 sotto la direzione del Ministero della Giustizia – è l’agenzia norvegese di intelligence e sicurezza interna, responsabile della prevenzione e delle indagini sulle gravi minacce alla sicurezza nazionale, tra cui spionaggio, sabotaggio, terrorismo, estremismo, proliferazione di armi di distruzione di massa e rischi per i leader politici e la famiglia reale. In questi ultimi anni, l’agenzia si è evoluta per affrontare minacce ibride contemporanee provenienti da attori statali come Russia e Cina, insieme all’estremismo non statale.

