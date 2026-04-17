Gli Stati Uniti allargano la rete di blocco di Hormuz

(L’United States Central Command è uno degli undici Comandi degli US Dipartimento della Difesa; foto logo courtesy Press Office CENTCOM; logo courtesy London P&I Club)

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha esteso la portata del suo blocco, in vigore dal 13 aprile, oltre il semplice ingresso o uscita di navi nei porti iraniani. P&I Club invita armatori e proprietari di navi a valutare attentamente le loro polizze contro il rischio bellico

Washington. L’ordine aggiornato afferma che tutte le navi iraniane, le navi sotto sanzioni attive dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control) e le imbarcazioni sospettate di trasportare merci di contrabbando sono ora “soggette al diritto bellicoso di visita a bordo e perquisizione”, indipendentemente dalla loro posizione; stessa strategia messa in atto dagli USA al largo delle coste del Venezuela.

Durante il briefing al Pentagono di ieri, il Generale dell’Aeronautica Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore congiunto, ha chiarito che la rete si sta allargando molto più del Golfo Persico. E continuano anche gli inseguimenti nel Pacifico da parte delle Forze Navali su petroliere appartenenti alla’flotta ombra’.

“Nelll’area di responsabilità del Pacifico, le Forze statunitensi continuano ad inseguire attivamente qualsiasi nave battente bandiera iraniana che trasporta petrolio iraniano – o qualsiasi nave – che tenti di fornire supporto materiale all’Iran”, ha detto Caine ai giornalisti.

Il CENTCOM ha dichiarato – ieri – che solo 14 navi hanno chiesto il permesso per transitare nello Stretto di Hormuz; ad oggi non sono ancora stati effettuati abbordaggi, anche se Caine ha avvertito qualsiasi nave che tenti di forzare il blocco “sarà trattata di conseguenza”.

La crisi crescente sta intensificando l’attenzione sulla copertura del rischio di guerra, con Ben McKeith, senior underwriter del London P&I Club, che avverte che i proprietari non stanno esaminando abbastanza attentamente le loro polizze – e che la geografia del rischio sta cambiando pericolosamente.

“Gli sviluppi recenti in Medio Oriente hanno nuovamente messo in luce il motivo per cui valutare continuamente le esigenze di copertura del rischio di guerra sia così importante per i proprietari e i broker”, ha detto McKeith, osservando che la copertura per il rischio di guerra è storicamente stata trattata come un ripensamento fino al momento del rinnovo.

P&I Club evidenzia che solo una dozzina di navi – in questi ultimi 12 mesi – hanno richiesto della clausola del rischio bellico che riguardano attacchi contro navi al di fuori delle tradizionali zone ad alto rischio, molte delle quali legate al conflitto Russia-Ucraina – inclusi incidenti con mine al largo della Turchia, del Mediterraneo, della Libia settentrionale e della costa occidentale dell’Africa.

“Alcuni proprietari scelgono di avere una copertura limitata per il rischio di guerra perché sanno di non navigare in aree tradizionali ad alto rischio”, ha osservato McKeith. “Tuttavia, l’emergere di nuovi rischi significa che invitiamo proprietari e broker a esaminare più attentamente la loro copertura per i rischi di guerra e assicurarsi che abbiano una copertura adeguata. Questo è proprio il senso dell’assicurazione marittima. È un controllo contro l’inaspettato”.

Con i bassi premi di rischio di guerra difficilmente presenti a breve, McKeith ha esortato i proprietari a iniziare a rivalutare la propria esposizione ora, ben prima delle date di rinnovo. “Gli armatori e i broker devono chiedersi oggi cosa hanno effettivamente nella loro copertura per il rischio di guerra”.

Abele Carruezzo