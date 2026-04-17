Lo Stretto di Hormuz – per l’Iran – è ‘completamente aperto’

(Lo Stretto di Hormuz; foto courtesy satellitare NASA)

Domenica a Islamabad ci sarà la verifica del piano di pace

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Teheran. L’annuncio alle ore 15.00 (ora italiana) è stato dato da Teheran dopo la tregua in Libano, mentre gli USA valuteranno un accordo con Iran di 20 miliardi di dollari in cambio uranio.

Infatti, il progetto prevede proprio lo sblocco da parte degli USA di 20 miliardi di dollari (15,7 miliardi di franchi al cambio attuale) di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito. Lo riporta il sito statunitense di notizie politiche Axios citando alcune fonti.

Il protocollo d’intesa oggetto del negoziato include anche una moratoria volontaria sull’arricchimento nucleare da parte dell’Iran, di cui si sta valutando la durata.

A Teheran verrebbe concesso di avere reattori di ricerca nucleare a scopo medico, ma a fronte dell’impegno a garantire che tutti gli impianti nucleari siano situati in superficie. Il documento allo studio affronta anche il nodo dello Stretto di Hormuz, sul quale le parti sono ancora lontane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato – stamane su Truth Social – che l’Iran aveva annunciato che lo Stretto di Hormuz era completamente aperto alla navigazione, e pronto per il passaggio completo, e aveva ringraziato l’Iran. in un post su venerdì. “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell’Iran è completamente aperto e pronto per il passaggio completo.

Il Ministro iraniano, Abbas Araghchi, ha detto che la navigazione seguirà rotte coordinate dall’Organizzazione dei Porti e delle Vie Marittime dell’Iran.

I prezzi del petrolio greggio sono scesi drasticamente dopo che il Ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato – sempre oggi – che lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto aperto al trasporto durante un cessate il fuoco di 10 giorni. Il benchmark statunitense West Texas Intermediate è sceso del 10,23% a 85,19 dollari per barile, mentre il greggio Brent è sceso del 10,01% a 90,52 dollari.

Abele Carruezzo