Stretto di Hormuz alla confusione si aggiunge l’incertezza

(slide courtesy BIMCO)

Copenaghen. Questa mattina, avevamo dato notizia dell’apertura, se pur temporanea (per i restanti dieci giorni di proroga), dello Stretto di Hormuz; ma da informazioni di BIMCO – che la redazione de Il Nautilus ringrazia – scopriamo che oltre alla confusione generata dagli annunci sui social si è aggiunta un’incertezza che sta mettendo in crisi a navi commerciali i transiti per lo Stretto

Riceviamo una precisazione da parte di BIMCO, tramite Mette Kronholm Frænde, Head of External Communications, che l’annuncio del 17 aprile, intorno alle 14:00 GMT, da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui lo Stretto di Hormuz è completamente aperto, è inesatto.

“La situazione – riferisce BIMCO – relativa alla presenza di mine nel Sistema di Separazione del Traffico (TSS) non è chiara e BIMCO ritiene che le compagnie di navigazione dovrebbero valutare la possibilità di evitare l’area”.

Ciò significa che il TSS non è attualmente dichiarato sicuro per il transito.

Inoltre, ancora stamattina, l’Iran ha detto che permetterà il passaggio nello Stretto di Hormuz solo a un numero molto limitato di navi, dopo che venerdì aveva annunciato la sua riapertura completa.

Nelle ore scorse diverse navi erano riuscite ad attraversarlo, dopo settimane in cui era rimasto completamente bloccato.

Adesso però la situazione potrebbe cambiare di nuovo, e non è chiaro cosa succederà.

La situazione rimane estremamente confusa, e cambia molto in fretta. Il passaggio resta parecchio rischioso, tra le altre cose perché l’Iran ha minato alcuni tratti dello Stretto.

Vista la tale confusione molte compagnie di navigazione hanno preferito rimanere caute, e non tentare il passaggio, per paura che le loro navi vengano attaccate e che la sicurezza degli equipaggi sia messa a rischio.

Abele Carruezzo