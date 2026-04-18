Stretto di Hormuz con l’apertura temporanea si sta generando confusione

(screenshot courtesy Marine Traffic delle ore 10:37 PM · 17 apr 2026)

Il rischio di collisione aumenta!

Teheran. Con l’annuncio del Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi – su X di ieri – dell’apertura a tutte le navi mercantili dello Stretto di Hormuz per la tregua di 10 giorni mediata dagli Stati Uniti tra le Forze israeliane e Hezbollah tra Israele e Libano’, si è generata una corsa per entrare e/o uscire dallo Stretto. Le navi in transito – diceva l’annuncio – avrebbero dovuto seguire la rotta iraniana oltre l’isola di Larak, prescritta dall’Organizzazione dei Porti e delle Vie Marittime dell’Iran. (art. Il Nautilus, ultimo aggiornamento 17.04.2026).

Secondo i dati AIS – riportati da Marine Traffic – si evidenzia un aumento dei movimenti nel primo pomeriggio di ieri, ma entro mezzanotte il traffico si era attenuato.

La maggior parte del traffico si spostava sulle acque iraniane sul lato orientale degli accessi allo Stretto.

Non è stato registrato traffico nella zona di separazione del Traffic Separation Scheme (TSS), ma alcune navi stavano transitando lo Stretto su una rotta diretta est-ovest attraverso le acque omanite vicino alla penisola di Musandam, e attraverso quella che l’Iran ha designato come area di pericolo.

Tra queste navi vi era quella da crociera registrata in Malta Celestyal Discovery (IMO 9221566). La molteplicità di rotte seguite da diverse imbarcazioni in acque ristrette, alcune in direzioni opposte, aumenta inevitabilmente il rischio di collisione rispetto a un TSS.

Il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, in un discorso tenuto durante il secondo vertice sulla sicurezza di Hormuz guidato da Francia/Gran Bretagna/Germania/Italia ieri a Parigi, ha chiesto la restituzione degli accordi precedenti in vigore nello Stretto di Hormuz che riguardano il transito delle navi.

Sia l’Iran che l’Oman sono legalmente impegnati a mantenere il Programma di Separazione del Traffico dell’IMO istituito nel 1968, al quale tutte le nazioni firmatarie della Convenzione IMO sulla Sicurezza della Vita e del Mare (SOLAS) sono obbligate a rispettare. La Convenzione è stata ratificata da 164 nazioni, tra cui Stati Uniti, Iran, Oman e il resto dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, GCC (Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Oman).

Il Segretario Generale IMO ha sottolineato che fino all’attuale guerra il programma aveva funzionato con successo senza interruzioni e che lo schema rifiuta specificamente “qualsiasi imposizione di pedaggi, tariffe o misure di transito discriminatorie per il passaggio attraverso uno stretto utilizzato per la navigazione internazionale.”

L’Oman, in quanto proprietario delle acque territoriali negli Stretti attraverso cui passano sia i canali TSS entranti che esterni, è stato un forte sostenitore del mantenimento di questo status quo. Come servizio di navigazione gratuito per la comunità marittima internazionale, l’Oman mantiene una stazione navale sull’isola di Didamar, nello Stretto, da cui sono controllate le navi che utilizzano il TSS.

Abele Carruezzo

(Posizione di stamane (06.30 LHT) della passenger ship Celestial Discovery in navigazione sulla costa omanita; screenshot courtesy Marine Traffic)