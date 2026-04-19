Lo Stretto che diventa sempre più ‘stretto’

(Foto courtesy di UKMTO dell’avviso di segnalazione di incidenti)

Islamabad. La diplomazia torna a parlarsi – in Pakistan teatro degli incontri – per confrontare le posizioni tra Washington e Teheran, mentre l’Occidente segnala tensioni militari – Ucraina, Israele e Libano – con i traffici marittimi che rimangono bloccati e la sicurezza dell navigazione nel Golfo Persico diventa precaria.

La situazione nello Stretto di Hormuz diventa sempre più critica: prima lo Stretto si apre per la tregua di 10 giorni; poi si apre favorendo il transito a poche navi controllate dalle Guardie della Rivoluzione Islamica, consentendo i transiti in acque territoriali iraniane; e poi si chiude ancora totalmente, in risposta al blocco navale messo in atto dagli USA nel Golfo. E secondo dati monitorati alcune petroliere dirette fuori dal Golfo Persico avrebbero invertito la rotta poco prima dell’imboccatura del canale.

L’UKMTO (UK Maritime Trade Operations) ha ricevuto ieri, una segnalazione di un incidente a 3 miglia nautiche a est dell’Oman.

Il comandante di una nave da crociera ha riferito di aver avvistato uno spruzzo d’acqua in prossimità dell’imbarcazione; un altro warning riferiva di un incidente a 25 miglia nautiche a nord-est dell’Oman, dove una portacontainer è stata colpita da un proiettile non identificato, che ha causato danni ad alcuni container. Non sono stati segnalati incendi né impatti ambientali e le Autorità stanno indagando. Un’altra segnalazione dell’UKMTO dava un incidente a 20 miglia nautiche a nord-est dell’Oman, dove il comandante di una petroliera avvisava di essere stato avvicinato da due cannoniere delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aprendo il fuoco contro l’imbarcazione senza recare danni alla nave e all’equipaggio.

Intanto, sempre ieri, due navi da crociera operate da Celestyal Cruises sono riuscite a lasciare il Golfo Persico senza incidenti. Due navi da crociera del gruppo TUI tedesco, Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5, insieme alla MSC Euribia di MSC Crociere, erano apparse sull’AIS come in navigazione nelle acque omanite mentre uscivano dal Golfo Persico. Ora sono in navigazione verso il Mar Mediterraneo.

La MSC Euribia è in rotta verso il Mediterraneo per riprendere la sua stagione in Europa settentrionale; la sua prossima crociera sarà operata con partenza il prossimo 16 maggio (ma sicuramente sarà prima di tale data prevista) con partenza dal porto di Kiel in Germania.

In Europa, nel frattempo, prende forma l’ipotesi di una missione multinazionale per mettere in sicurezza Hormuz. Il piano, sostenuto dai Governi di Francia, Regno Unito, Germania e Italia, punterebbe a operazioni di sminamento e alla protezione del traffico commerciale con un mandato dichiaratamente difensivo e neutrale. Però manca ancora eventuale copertura delle Nazioni Unite, considerata da diversi Paesi una condizione essenziale e per la partecipazione dell’Italia occorre autorizzazione in Parlamento.

Abele Carruezzo