L’India crea un Club Nazionale P&I

(Immagine generata tramite IA – courtesy by The Indian Express)

India sfida i P&I Club occidentali e impegna 1,4 miliardi di dollari (12.980 crore di rupie) per creare il pool assicurativo statale

Mumbai. Secondo The Indian Express, il Ministro dell’Unione per l’Informazione e la Radiodiffusione, Ashwini Vaishnaw, ha dichiarato: “Un fattore importante dell’assicurazione, che il mondo ha compreso durante il conflitto in Asia occidentale, è che assicuratori e riassicuratori non erano pronti ad assicurare le navi dirette in Asia occidentale”.

“Non c’è motivo di costruire un India P&I Club a meno che non si abbia un tonnellaggio sufficiente”, aveva affermato lo scorso anno Nick Shaw, CEO dell’International Group of P&I Clubs. “La cosa più probabile – aveva sottolineato Shaw- è che troverai alcuni club internazionali P&I che vogliono aprire un ufficio satellite in India prima o poi. Questo è più probabile che venga definito un Indian P&I Club”.

Sono quasi due anni che l’India sta esplorando modi per istituire un cosiddetto Club di Protezione e Indennizzo (P&I) che offra copertura contro le responsabilità di terzi derivanti dall’uso e dall’operazione delle navi. A livello globale, un Gruppo Internazionale di Club P&I composto da 12 membri con sede nel Regno Unito controlla una grande fetta della flotta globale, fornendo protezione e copertura di indennizzo per circa il 90% del tonnellaggio oceanico mondiale.

Il Governo Modi, l’altro giorno, ha approvato il “Bharat Maritime Insurance Pool” – nuovo schema assicurativo marittimo – sostenuto dallo Stato per garantire coperture alle navi legate ai traffici con la Russia e ridurre la dipendenza dall’International Group e che offre copertura di responsabilità civile a terzi per circa l’85% della flotta globale. Attualmente, l’India controlla circa l’1,5% della flotta navale mondiale. Ha in programma di raggiungere la posizione tra i primi cinque paesi di bandiera più grandi entro il 2047, con l’obiettivo di controllare una capacità di unità superiore a 100 milioni di GT. Già lo scorso anno, 92 navi sono state aggiunte al Registro Navale Indiano; le petroliere hanno contribuito alla quota maggiore, con 11 aggiunte equivalenti a 737.582 GT; ed ancora sei navi portacontainer, per un totale di 167.296 GT.

Le motivazioni

L’ ambizione del Governo Modi è quella di trasformare l’India in una potenza marittima. Le crescenti tensioni geopolitiche hanno influenzato l’accesso ai mercati assicurativi marittimi europei per le navi che commerciano con petrolio russo.

I Governi dell’Europa settentrionale hanno fermato e ispezionato navi che trasportano greggio russo, senza rispetto della bandiera issata o le relative assicurazioni. Con i profili di rischio bellico che sono aumentati notevolmente anche nello Stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb e Mar Nero, portando a tariffe assicurative in aumento, c’è stata incertezza sulla disponibilità continua di una copertura assicurativa legittima.

Il Governo di Narendra Modi è inoltre preoccupato che le navi indiane dipendono fortemente dall’International Group of Protection and Indemnity (IGP&I) per le grandi responsabilità di terzi, come fuoriuscite di petrolio e danni al carico. Con questa copertura facilmente ritirata in caso di sanzioni o guerre; mentre si auspica che un pool di copertura del rischio marittimo nazionale aiuterebbe a garantire la continuità del commercio.

Il nuovo pool BMI

Questa iniziativa strategica – quella del pool BMI – è più di una semplice nuova assicurazione; è una spinta verso l’autosufficienza nel settore marittimo, offrendo una soluzione interna per l’assicurazione di responsabilità marittima cruciale in India.

Infatti, il nuovo pool BMI prende di mira navi sotto bandiera indiana o sotto controllo. Includerà anche navi che trasportano merci di qualsiasi origine internazionale verso i porti indiani e viceversa. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato che il pool coprirà tutti i rischi marittimi, che vanno dallo scafo e macchinari, al cargo, al rischio di guerra e a quello di guerra. Le polizze saranno emesse da assicuratori che sono membri del pool, utilizzando la capacità combinata di sottoscrizione del pool, prevista intorno ai 102 milioni di dollari.

La copertura P&I – in generale – gestisce le enormi responsabilità derivanti dal funzionamento di una nave, come ad esempio: – Fuoriuscite di petrolio e danni ambientali. – Infortuni dell’equipaggio o dei passeggeri e perdita di vite umane. – Danni alle infrastrutture portuali (moli, boe). – Costi per la rimozione dei relitti.

Mentre il nuovo India P&I Club affronta due principali priorità nazionali: – Efficienza dei costi: Offrire un’opzione più accessibile e su misura locale, specialmente per imbarcazioni più piccole e quelle che operano su rotte costiere e interne. – Resilienza geopolitica: Riduzione della vulnerabilità delle compagnie di navigazione indiane alle sanzioni internazionali o alle decisioni di politica estera che potrebbero improvvisamente limitare la loro copertura assicurativa esistente.

L’India P&I Club è progettato per fungere da scudo strategico per l’economia marina indiana.

Abele Carruezzo