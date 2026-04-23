La nave MSC Francesca, bloccata nello Stretto, pronta a riprendere la navigazione

(La posizione di MSC Francesca; foto courtesy Vessel Finder)

La portacontainer MSC Francesca era stata attaccata dai pasdaran insieme alla Epaminondas, mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz

Ginevra. Possibile risoluzione per le due navi mercantili rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz. La portacontainer Msc Francesca sarebbe pronta a ricevere il via libera per riprendere la navigazione, insieme all’altra unità coinvolta, la Epaminondas con bandiera liberiana, gestita anche questa dalla MSC, ma di proprietà del gruppo ellenico Technomar Shipping.

La MSC Francesca è una nave del 2008, lunga 363 mt, larga 46 mt e naviga sotto bandiera di Panama. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’attacco è avvenuto mentre le due navi procedevano affiancate: la nave Epaminondas è stata colpita sul ponte da un razzo, senza però danni ai sistemi di bordo e capace ancora di navigare; non si sono registrati feriti tra l’equipaggio. Anche la MSC Francesca ha subito danni lievi allo scafo.

UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), sottolinea un significativo deterioramento della sicurezza marittima nella zona del Golfo Persico. La vicenda, rilanciata dai media internazionali, evidenzia ancora una volta la i precari equilibri nell’area e l’impatto delle tensioni geopolitiche sulla sicurezza del traffico marittimo in uno dei passaggi più strategici al mondo e sottolinea l’importanza di un ‘corridoio umanitario’ proposto dall’IMO.

L’attacco è stato rivendicato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie islamiche sostenendo che la Msc Francesca avrebbe legami con Israele. Per quanto riguarda la Epaminondas, invece, le Autorità iraniane avrebbero contestato l’assenza di autorizzazioni adeguate e presunte irregolarità nei sistemi di tracciamento della navigazione.

Se l’attuale situazione critica nel Golfo Persico, con attacchi mirati a navi mercantili e blocchi navale strategici, persisterà si andrà probabilmente ad un aumento del ‘premio’ assicurativo per rischio geopolitico con relativo aumento sui prezzi dell’energia diventato ormai ‘volatile’; senza dimenticare – l’effetto domino – sui costi operativi marittimi, in particolare per specifiche rotte commerciali, che probabilmente rimarranno elevati, per affrontare il ‘rischio fisico’ della navigazione.

I transiti giornalieri attraverso lo Stretto di Hormuz sono contemporaneamente diminuiti bruscamente a 16 navi il 22 aprile, rispetto al picco di 47 appena quattro giorni prima. I transiti di ieri hanno incluso un mix vario ma attento: in particolare, tre navi battenti bandiera iraniana, tre navi con operatori/proprietari con base negli Emirati Arabi Uniti, una petroliera chimica operata in Cina Musik e una nave portacontainer gestita dalla Russia, Euphoria. Una scheda di transiti che evidenzia un modello di passaggi selettivi e guidati, dagli umori conflittuali tra Iran e USA con rischi elevati per la sicurezza della navigazione.

Abele Carruezzo