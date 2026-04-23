L’Italia pronta con le dragamine nello Stretto di Hormuz

(L’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto; foto courtesy Marina Militare italiana)

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, in Commissione Difesa alla Camera, ha dichiarato che la Marina è pronta a effettuare un’operazione di sminamento

Roma. L’Italia potrà partecipare con gli altri paesi ‘volontari’ ad una missione per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco e che sia stabile. Anche se da ieri la Banca Centrale iraniana sta gia incassando i diritti di passaggio per i transiti dello Stretto.

E con il fermo delle tre navi – sempre ieri 22 aprile – lo Stretto di Hormuz è entrato in una fase di pericolo operativo acuto, segnata da un’escalation diretta di attacchi contro la navigazione commerciale.

I precari equilibri nell’area del Golfo Persico e l’impatto delle tensioni geopolitiche sulla sicurezza del traffico marittimo – in uno dei passaggi più strategici al mondo (Hormuz) – sottolineano una strategia di transiti che evidenzia un modello di passaggi selettivi e guidati dall’Iran.

Situazione

Per garantire la sicurezza della libera navigazione nello Stretto di Hormuz, per l’Italia, mandare le proprie dragamine della M.M. è necessario politicamente che si verifichi: – un cessate il fuoco stabile tra USA e Iran; – Teheran dovrebbe spingere gli Hezbollah ad un accordo di pace con Israele; – l’Italia è disponibile ad ospitare i colloqui tra Beirut e Tel Aviv al fine di ripristinare il passaggio sicuro dello Stretto secondo lo Schema di Separazione del traffico (TSS) dell’IMO.

Piano di sminamento

L’Italia intende inviare due cacciamine, navi in vetroresina con bassa segnatura magnetica, con apparecchiature sonar che permettono di identificare le mine e poi con dei droni robot autonomi per disinnescarle. Probabilmente si tratta delle unità Crotone e Rimini, impegnate in operazioni nel Mar Mediterraneo

Andrebbero a sminare due tipi di mine: quelle da fondo e quelle ormeggiate, che hanno una base sul fondo, legate a una catena e sono semi galleggianti.

“Abbiamo una capacità di sminamento elevata: siamo una nazione di riferimento in questo campo perché ogni anno bonifichiamo una media di 14 mila ordini esplosivi che vengono trovati o in mare o sulle nostre spiagge. Sono tutti residuati bellici, ovviamente, e questo ci ha permesso di mantenere elevata la preparazione, elevato l’addestramento del personale”, ha sottolineato alla Commissione Difesa l’Ammiraglio Berutti Bergotto.

“Abbiamo otto cacciamine disponibili a La Spezia”, ha evidenziato Berutti Bergotto. La pianificazione prudenziale da inviare nello Stretto di Hormuz che ha fatto il Capo di Stato Maggiore prevede un gruppo di quattro unità, composto da due cacciamine, un’unità di scorta e un’unità logistica; imbarcheranno probabilmente da La Spezia anche i palombari del Comsubin, specializzati in questa tipologia di missione. Anche qui, si ipotizza l’impiego della la Fremm Margottini – una Fregata Anti Submarine Warfare, terza delle Fregate Europee Multi Missione consegnata alla Marina nel 2014 – come mezzo di scorta navale, per garantire una copertura armata al contingente internazionale.

“L’intervento in un’area minata – ha detto l’Ammiraglio – non solo dei cacciamine italiani, ma anche in tutte le altre nazioni, deve essere fatto a ostilità concluse”.

In Europa, Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l’Olanda e il Belgio manderanno navi cacciamine nella zona. E le missioni che vedono l’Italia tra gli Stati partecipanti sono “condotte all’interno di coalizioni sotto bandiera della Nato, dell’Unione Europea o comunque multinazionali. Coalizioni internazionali sempre abbastanza corpose, perché ciò aiuta l’efficacia dell’operazione: c’è uno scambio di informazioni, ci sono più mezzi a disposizione e anche dal punto di vista nazionale c’è una maggiore sicurezza”, ha concluso l’Ammiraglio Berutti Bergotto.

Le altre missioni italiane

Nel 2026 la Marina Militare italiana sarà impegnata su diversi fronti: nel Mediterraneo con le operazioni “Mediterraneo sicuro” e “Fondali sicuri”; nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano nell’ambito delle missioni dell’ Unione europea “Aspides” e “Atalanta”; nell’Artico con la missione scientifica “High north”; nel Golfo di Guinea mediante l’operazione “Gabinia”.

Valutazione del Pentagono

Durante il briefing di ieri alla Casa Bianca, i funzionari del Pentagono hanno evidenziato che per sminare lo Stretto occorrerà un tempo di circa sei mesi. Secondo l’intelligence di Washington, l’Iran avrebbe posizionato 20 o più mine nello Stretto di Hormuz e nelle aree circostanti. Alcuni di questi ordigni sarebbero stati rilasciati a distanza utilizzando la tecnologia GPS, altri sarebbero stati posizionati utilizzando piccole imbarcazioni. Perciò, la bonifica, con questo scenario, per gli esperti potrebbe richiedere molto tempo.

Naturalmente un intervento militare a Hormuz – anche se di bonifica – la decisione che spetta esclusivamente al Governo, e si spera possa essere sviluppato in un ambiente internazionale.

Abele Carruezzo

(La Fremm Margottini, scelta come unità di scorta; foto courtesy della M.M.)