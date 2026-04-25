Le navi mercantili bloccate usate come strumento di una strategia di guerra e i marittimi imbarcati le principali vittime

(La posizione di MSC Francesca; foto courtesy Vessel Finder)

Non si tratta di pirati, ma Stati in guerra fra loro che applicano il ‘blocco navale’. L’ITF condanna nuovi attacchi e sequestri nello Stretto di Hormuz

Londra. Negli ultimi gironi avevamo sperato in un rilascio veloce delle due portacontainer bloccate nello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran; come anche il sequestro di un’altra nave da parte dell’altro blocco messo in atto dagli USA.

Il caso delle due navi, la MSC Francesca e la Epaminondas, testimonia la non comprensione dell’esposizione degli equipaggi e delle navi a fronte di un pericolo alto annunciato; la situazione rimane complessa, e le navi risultano ancora bloccate.

Per la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF) sono “atti deliberati contro lavoratori civili che non hanno alcun ruolo in questo conflitto e non hanno alcun potere di sottrarsi ad esso”. Ed ancora, “i marittimi non sono soldati”- evidenzia la nota di ITF-. Sono lavoratori, per lo più provenienti dal Sud del mondo, lontani da casa, che trasportano il carico del mondo per conto di tutte le nostre economie. Non hanno iniziato questa guerra. Non possono porvi fine. Eppure vengono usati come pedine, come leva, come strumenti di pressione geopolitica da Stati che sanno benissimo cosa richiede loro il diritto internazionale”.

Pertanto, l’ITF ed anche l’IMO hanno invitato le parti a non considerare in alcun caso l’uso del trasporto marittimo commerciale come strumento di pressione nei conflitti, richiamando al rispetto del Diritto internazionale e alla tutela dei lavoratori del mare.

L’ITF – sensibilizzato dalle 1900 richieste di assistenza ricevute dai marittimi delle 20.000 navi bloccate nel Golfo Persico dall’inizio del conflitto – chiede l’immediato rilascio di tutti i marittimi e le navi detenute, l’immediata cessazione di tutti gli attacchi contro il trasporto marittimo civile e che gli Stati parte di questo conflitto rispettino i loro obblighi, ai sensi del Diritto internazionale, di proteggere i lavoratori marittimi civili.

Circa il 20% delle richieste di assistenza sono di rimpatrio e circa il 10% riguardano navi con scorte insufficienti di cibo, acqua o carburante.

I marittimi in difficoltà possono contattare il servizio di supporto per i marittimi dell’ITF all’indirizzo email seafsupport@itf.org.uk.

Abele Carruezzo