Gli Stati Uniti impegnati a cacciare mine nello Stretto di Hormuz

In attesa che i governi dei ‘volenterosi’ approvino la partecipazione alla bonifica dello Stretto di Hormuz, gli USA sono già impegnati a cacciare le mine iraniane

Washington. Il Pentagono conferma che gli Stati Uniti sono impegnati in un’operazione su larga scala per individuare e neutralizzare le mine iraniane nello Stretto di Hormuz, anche se ciò non ripristina da subito la sicurezza della navigazione

Le notizie dei media americane confermano che la US Navy è impegnata nella caccia e rimozione di mine navali posate dall’Iran, in un contesto di guerra e di blocco navale che ha quasi paralizzato il traffico energetico globale. Il messaggio di Trump – ‘tripled‑up level’ – invita la Marina Militare USA a intensificare le operazioni di sminamento, oltre ad autorizzare attacchi a qualsiasi imbarcazione iraniana sorpresa a posare mine.

Secondo briefing riservati al Congresso USA, la rimozione completa potrebbe richiedere fino a sei mesi, anche in condizioni di cessate il fuoco. Il Pentagono non conferma ufficialmente la stima, ma non la smentisce.

Esperti confermano che il tempo di mesi per sminare Hormuz è dovuto al fatto che le mine sono difficili da individuare; possono essere state posate in modo irregolare e l’Iran può sempre sostenere che ne restano altre per mantenere alta l’incertezza. (art.12.04.2026 Il Nautilus).



La US Navy per le operazioni di sminamento impiega una combinazione di mezzi per ridurre il rischio per gli equipaggi e accelerare la bonifica e cioè: – dragamine e navi specializzate già operative nello Stretto; – droni subacquei e sistemi autonomi per mappare il fondale e identificare ordigni;- elicotteri MH‑60S e unità di contromisure mine; – distruttori Arleigh Burke per protezione aerea e di superficie.

L’obiettivo è riaprire la rotta e ripristinare la fiducia nei flussi del commercio globale, mentre i prezzi dell’energia restano sotto pressione.

La situazione che si è generata nello Stretto di Hormuz è divenuta ‘complessa’ e particolarmente importante perché il problema non riguarda più solo il fatto che l’Iran abbia effettivamente minato lo Stretto; ma l’incertezza della presenza di mine e la loro minaccia è sufficiente a tenere in allerta e lontano da quelle rotte armatori e compagnie di navigazione; danni economici che non dipendono solo da esplosioni o chiusure, ma la paura delle mine rallenta il traffico navale, i costi salgono e si rende difficile riportare la normalità nello Stretto di Hormuz.

Analisti di economia marittima affermano che il conflitto non riguarda più la capacità offensiva delle parti in questione, ma la guerra si sta spostando sempre di più sul terreno economico e marittimo. Per questo, lo spiegamento in forze di unità militari – mai visto in precedenza – da parte degli USA ha l’obiettivo oggi di rassicurare i mercati e ridurre concretamente il rischio in mare.

Lo Stretto di Hormuz è il punto di passaggio di circa il 20% del petrolio mondiale. La sua chiusura o anche solo la percezione di insicurezza: – fa aumentare i prezzi dell’energia; – mette sotto pressione i mercati globali; – e crea rischi politici interni negli Stati Uniti.

Intanto, le aziende di logistica hanno stabilito rotte terrestri alternative e si prevede che continueranno a utilizzarle mentre monitorano gli sviluppi. Rimangono riluttanti a riprendere i viaggi attraverso lo Stretto di Hormuz, ma si prevede che spostino navi e merci bloccate fuori dalla via d’acqua. La situazione potrebbe beneficiare le rotte di rifornimento terrestri che passano per Oman, Arabia Saudita e Turchia.

Il settore energetico probabilmente farà maggiore affidamento sulle infrastrutture dei gasdotti e forse amplierà quelli esistenti, mentre gli stakeholder della logistica cercheranno di rendere le catene di approvvigionamento più resilienti diversificando le rotte in entrata e in uscita dalla regione del Golfo.

In realtà, le aziende della logistica stanno sempre più riducendo la dipendenza da un unico percorso, passando a soluzioni di trasporto multimodali e diversificando gli strumenti assicurativi e di protezione finanziaria come parte delle strategie di gestione del rischio.

Gli Stati Uniti, però, sanno che l’operazione della bonifica sarà lunga, complessa e non garantisce un ritorno immediato alla normalità. La guerra dell’informazione – la semplice affermazione che “ci sono ancora mine” – è parte integrante della strategia iraniana per mantenere alta la pressione sul traffico marittimo.

Abele Carruezzo