Petrolio, altre rotte e altri oleodotti: da oggi 1° maggio il greggio via Habshan-Fujairah

(United Emirates Habshan-Fujairah pipeline;foto courtesy https://deepresource.wordpress.com/)

World Energy Council: “L’energia è il sistema operativo della civiltà”

Abu Dhabi. L’attuale escalation delle tensioni geopolitiche ha riportato prepotentemente al centro del dibattito internazionale lo Stretto di Hormuz, confermandolo come il punto di strozzatura più critico per i flussi energetici mondiali.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) l’ha definita la più grande interruzione delle forniture mai registrata, superiore agli shock petroliferi degli anni ’70 e alla perdita delle forniture di gasdotto russo in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, messi insieme.

Attraverso lo Stretto di Hormuz transitavano ogni giorno tra i 20 e i 21 milioni di barili di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati: circa un quinto dell’intera domanda mondiale di liquidi petroliferi.

Per mitigare la crisi dovuta alla strozzatura di Hormuz, almeno in parte, i produttori di idrocarburi del Golfo Persico dispongono di infrastrutture alternative – oleodotti – che potrebbero reindirizzare circa 8,5 milioni di barili al giorno verso terminal situati fuori dallo Stretto.

Gli analisti – Energy Information Administration e International Energy Agency – evidenziano che se per il petrolio la situazione appare complessa, quella del GNL la definiscono come strutturalmente più vulnerabile; infatti, circa il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto dipende esclusivamente dal transito attraverso Hormuz, e non esistono rotte alternative scalabili, capaci di assorbire i volumi che transitano quotidianamente dal Golfo Persico verso i mercati globali.

La decisione degli Emirati Arabi Uniti di lasciare l’OPEC e l’alleanza allargata OPEC+, con effetto dal 1° maggio 2026 (annuncio dato dall’Agenzia di stampa ufficiale WAM), rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella politica energetica mondiale degli ultimi anni.

La decisione degli EAU richiama il Diritto internazionale che conferma la “sovranità” degli Stati di disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nell’interesse del loro sviluppo nazionale e benessere della popolazione, soprattutto in questo periodo di crisi internazionale che sta modificando la situazione geopolitica della regione.

Tutto questo porrà da subito interrogativi sull’offerta di petrolio, sulla stabilità dei mercati e sul ritmo della transizione energetica.

Prima della guerra US&Israel contro l’Iran, il Paese estraeva circa 3,4 milioni di barili di greggio al giorno, scendendo a marzo a 1,9 milioni di barili/giorno, mentre il Paese era sotto attacchi con missili e droni da parte dell’Iran, anch’esso membro dell’OPEC.

La decisione di lasciare l’OPEC – si legge nella nota di WAM – “riflette la visione strategica ed economica di lungo periodo degli Emirati e il loro profilo energetico in evoluzione, che comprende un’accelerazione degli investimenti nella produzione energetica interna”.

Così, a partire da oggi 1°maggio, Abu Dhabi sarà libera dai limiti di produzione – imposti principalmente dall’Arabia Saudita – e potrà aumentare la produzione del greggio fino alle sue massime capacità e usare l’oleodotto di Habshan-Fujarah, permettendo di bypassare lo Stretto di Hormuz.

Dalla rotta marittima, si cambia modalità di trasporto di greggio passando all’oleodotto Habshan-Fujarah (East-West). Inaugurato nel 2012 dopo un investimento di 3,3 miliardi di dollari, l’oleodotto Habshan-Fujairah, noto anche come Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), ha una capacità di 1,5 milioni di barili al giorno, espandibile fino a 1,8, senza attraversare le acque contese tra Iran e Oman.

Abele Carruezzo