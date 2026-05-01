Satellite Viasat-3, Inmarsat verso copertura ad alta velocità nel Pacifico

(ViaSat-3 F3 è stato lanciato a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX il 29 aprile 2026. Credito foto: courtesy SpaceX)

Successo del lancio del ViaSat-3 Flight 3, satellite di nuova generazione pronto a sbloccare l’espansione della capacità della regione APAC (Asia PACifico) e la scala della rete globale

Carlsbad, California. ViaSat, leader mondiale nelle comunicazioni satellitari, ha annunciato il lancio riuscito e l’acquisizione iniziale del segnale del satellite ViaSat-3 Flight 3 (F3). Il ViaSat-3 Flight 3 (VS-3 F3) è stato lanciato con successo dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX il 29 aprile 2026.

Il satellite si è separato con successo dallo stadio superiore del veicolo di lancio poco meno di cinque ore dopo il decollo, con i segnali iniziali acquisiti pochi minuti dopo, confermando che il satellite è in orbita e pronto per la fase successiva delle operazioni.

Il satellite continuerà ora il suo viaggio nello spazio nei prossimi mesi, prima di arrivare nel suo ultimo slot in orbita geostazionaria e dispiegare il riflettore seguito da test in orbita, sia del bus che del carico utile prima di entrare in servizio.

Il lancio è stato predisposto su un razzo Falcon Heavy per ridurre il tempo di arrivo in orbita, portando il satellite a un’orbita di trasferimento più favorevole, dove la propulsione elettrica del satellite prenderà il sopravvento per mettere ViaSat-3 F3 in orbita geostazionaria (a circa 22.236 miglia -35.785 Km.- sopra l’equatore). Si prevede che sarà in servizio nella regione Asia-Pacifico entro la fine di quest’anno.

ViaSat-3 F3 – si legge nell’annuncio – progettato per fornire oltre 1 Terabit al secondo (Tbps) di capacità di throughput, è un satellite che sfrutta un design innovativo di carichi utili e tecnologie avanzate di formazione del fascio per ottimizzare e indirizzare un’enorme capacità in tempo reale, massimizzando l’efficienza spettrale e permettendo di concentrare la larghezza di banda dove domanda e rendimenti sono maggiori.

Le capacità efficienti e flessibili di diffusione della banda del satellite rappresentano un elemento significativo per i clienti della mobilità commerciale e della difesa, poiché la domanda di servizi di comunicazione satellitare resilienti e di alta qualità (SATCOM) continua ad accelerare.

Per il settore marittimo VS-3 offre un percorso chiaro di aggiornamento per i naviganti, come parte del servizio di connettività garantita completamente gestito di NexusWave. Il servizio di nuova generazione ad altissima capacità e alta velocità è progettato per migliorare significativamente l’esperienza internet ‘da ufficio’ e ‘simile a casa’ a bordo delle navi.

ViaSat-3 F3 completerà la costellazione di satelliti in banda Ka, ciascuno progettato per essere in grado di spostare rapidamente la capacità in tutta la sua area di copertura, fornendo banda dove e quando è più necessario.

Il servizio di banda larga di fascia alta di Inmarsat è veloce, ma la recente collaborazione con il colosso SATCOM statunitense Viasat promette di renderlo ancora più veloce. La rete ibrida multi-orbita di Inmarsat è progettata per integrare la larghezza di banda della costellazione satellitare di nuova generazione di ViaSat, ViaSat-3.

Viasat è un’azienda globale di comunicazione che crede che tutto e più persone nel mondo possano essere connesse. Con uffici in 24 paesi in tutto il mondo, la sua missione plasma il modo in cui consumatori, aziende, governi e forze armate in tutto il mondo comunicano e si connettono. Viasat sta sviluppando la rete di comunicazione globale definitiva per alimentare connessioni di alta qualità, affidabili, sicure, accessibili e rapide, con un impatto positivo sulla vita delle persone ovunque si trovino – a terra, in aria o in mare – costruendo al contempo un futuro sostenibile nello spazio. Nel maggio 2023, Viasat ha completato l’acquisizione di Inmarsat, unendo i team, le tecnologie e le risorse delle due aziende per creare un nuovo partner globale per la comunicazione.

Abele Carruezzo

