Yacht Bayesian affondato, tre membri dell’equipaggio sotto indagine

(Lo yacht durante il recupero dal fondo; foto courtesy Guardia Costiera Palermo: Art. 20 giugno 2025, Il superyacht bayesiano sarà riportato a galla tra oggi e domani – il nautilus)

Il rapporto del Pubblico Ministero incolpa l’equipaggio del Bayesian per l’affondamento del superyacht; il maltempo poteva essere previsto ed era gestibile

Palermo. Un rapporto commissionato dai Procuratori italiani ha concluso che l’affondamento è stato attribuibile a un errore dell’equipaggio, contrariamente alle conclusioni del Marine Accident Investigation Branch del Regno Unito.

Il capovolgimento del superyacht Bayesian è stato un ‘sinistro’ di rilievo del 2024 che le cause sull’incidente relative alla perdita dell’imbarcazione ancora non sono concluse.

I Procuratori italiani, di Termini Imerese, titolari dell’indagine, stanno indagando tre membri dell’equipaggio dello yacht a vela Bayesian, registrato nel Regno Unito, affondato insieme a sette persone a bordo al largo della Sicilia il 19 agosto 2024.

Il comandante dello yacht James Cutfield e i membri dell’equipaggio,ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths, potrebbero essere accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo a causa delle loro azioni che hanno portato alla perdita dell’imbarcazione in quella data, hanno detto i Pubblici Ministeri della Procura di Termini Imerese.

Nelle prime ore del 19 agosto 2024, lo yacht a vela Bayesian era ancorato al largo di Porticello, Sicilia, in previsione dell’arrivo di forte vento in quell’area di mare; la deriva fu issata e tutte le vele arrotolate, tutte presumibilmente conformi ai termini del libretto di stabilità. I venti aumentarono alle 0300 e si rafforzarono a 30 nodi alle 0355.; poi, alle 0406, il Bayesian si capovolse improvvisamente e violentemente a dritta, affondando.

I sette morti nell’incidente includevano il magnate britannico della tecnologia Mike Lynch, sua figlia diciottenne Hannah e una persona Recaldo Thomas che le Autorità italiane ritengono essere il cuoco della nave, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo.

Tra i 15 sopravvissuti ci sono i tre membri dell’equipaggio sotto indagine e la moglie di Lynch, Angela Bacares, che era anche la proprietaria dello yacht.

Secondo i periti navali, nominati dai Procuratori di Termini Imerese per stabilire la forza dell’evento climatico, il tempo-meteo la mattina in cui lo yacht Bayesian affondò era “poco più al livello di burrasca, un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”, condizioni comunque gestibili per l’equipaggio.

La perizia degli esperti italiani – resa nota l’altro giorno – afferma che l’imbarcazione affondò per incuria nautica: “l’equipaggio aveva adottato azioni improprie, come sottovalutare il maltempo, e che alcuni dispositivi di sicurezza a bordo dello yacht non erano stati attivati correttamente”.

Dopo un’indagine di un anno e otto mesi, gli investigatori ritengono che le cause del naufragio sono soprattutto conseguenza di sottovalutazioni ed errori dell’equipaggio: poco prima delle quattro di notte, davanti a Porticello, non ci furono una tempesta o un uragano tali da affondare il Bayesian a prescindere dagli errori umani. La tesi ormai consolidata è che “non fu colpa solo della tempesta”.

Queste conclusioni della perizia italiana contraddicono quelle del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) del Regno Unito, che afferma che le condizioni dell’epoca erano caratterizzate da venti abbastanza forti da far sbandare lo yacht di 90 gradi in soli 15 secondi.

Andrew Moll, allora Capo Ispettore degli Incidenti Marittimi al MAIB, ha dichiarato che “la situazione era irrecuperabile” nel momento in cui lo yacht ha sbandato oltre i 70 gradi (angolo limite di capovolgimento dello yacht).

Dichiarazione confermata anche dall’Unità Wolfson per la Tecnologia Marina dell’Università di Southampton, incaricata per ulteriori analisi.

Basandosi sulle caratteristiche dell’albero maestro e sulle condizioni di stabilità della nave, lo studio dell’Unità Wolfson rileva che se il vento avesse soffiato direttamente contro la traversia bayesiana, una raffica superiore a 63 nodi probabilmente avrebbe causato un ribaltamento e conseguente inclinazione della barca.

I rischi di operare nella configurazione specifica di stabilità della nave, in condizioni di forte vento, “non sono stati identificati e specificati nel libro informativo sulla stabilità a bordo”; “di conseguenza, a difesa dei tre membri dell’equipaggio – il MAIB dichiara che queste vulnerabilità erano sconosciute sia al proprietario che all’equipaggio della Bayesian”.

Il Procuratore di Termini Imerese, Dott. Angelo Cavallo, ora attende gli esiti della perizia sulla nave per stabilire se vi fossero anche problemi legati alla manutenzione o alla costruzione del Bayesian.

Il 26 maggio scadrà il termine ultimo per rendere note le conclusioni della Procura e decidere se procedere o meno all’incriminazione dei tre membri dell’equipaggio.

Nel frattempo, The Italian Sea Group, gruppo proprietario del Cantiere Perini Navi, ha avviato una causa contro la società proprietaria del Bayesian, riconducibile alla vedova Lynch, chiedendo 400 milioni di sterline, pari a circa 456 milioni di euro per danni reputazionali/economici per il fatto/naufragio avrebbe danneggiato l’immagine del cantiere. (Art. 24 Gennaio 2026 The Italian Sea Group (TISG) denuncia il proprietario del superyacht Bayesian affondato – il nautilus)

Abele Carruezzo