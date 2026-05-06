Ed ora nasce l’“Autorità dello Stretto del Golfo Persico”

(Foto courtesy Agenzia di stampa Fars)

L’Iran lancia la Persian Gulf Strait Authority (PGSA), istituzione amministrativa per i pedaggi di Hormuz, unitamente alla Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica

Teheran. L’Iran ha lanciato un nuovo organismo chiamato Autorità dello Stretto del Golfo Persico, che richiede a tutte le navi che desiderano attraversare lo Stretto di Hormuz di registrarsi, compilare moduli e pagare un pedaggio prima di ricevere un permesso di transito.

La mossa rappresenta il tentativo di Teheran di affermare un governo sovrano su una via d’acqua che trasporta circa il 20 per cento del commercio mondiale di petrolio via mare.

Secondo il nuovo sistema, le navi che intendono transitare lo Stretto di Hormuz riceveranno un’email da info@PGSA.ir, che le informa delle normative di transito dello Stretto di Hormuz, per poi ricevere un permesso di trasporto.

Il logo dell’Autorità, con il nome ‘Persian Gulf Strait Authority — Repubblica Islamica dell’Iran’-, è stato anch’esso condiviso pubblicamente sui social media il 5 maggio 2026, come riporta l’Agenzia di stampa Fars.

L’Iran lancia l’Autorità dello Stretto e gli USA schiera scorte navali

Il cambiamento di strategia dell’Iran arriva dopo il lancio degli USA del “Project Freedom” per aprire lo Stretto. Lo scorso 4 maggio gli USA hanno iniziato a scortare navi in sicurezza contrastando le azioni delle piccole imbarcazioni iraniane

Le due facce della stessa medaglia: Teheran che lancia un’autorità per i permessi e Washington che schiera scorte navali per competere lungo i 34 km. dello Stretto.

Gli Stati Uniti hanno avvertito le compagnie di navigazione che potrebbero affrontare sanzioni per aver pagato all’Iran per il transito dello Stretto.

Le due rotte marittime unidirezionali dello stretto facilitano il transito di circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, rappresentando circa il 20% del commercio globale di petrolio via mare, principalmente da produttori come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq e Qatar.

Le due azioni – americana e iraniana – segnano un’escalation significativa nello sforzo dell’Iran di istituzionalizzare il proprio controllo su Hormuz. Invece di affidarsi esclusivamente alla forza militare, Teheran ora utilizza meccanismi burocratici e amministrativi per affermare la sovranità; un cambiamento che complica le sfide legali internazionali e mette pressione sulle compagnie di navigazione intrappolate tra le richieste di permessi iraniane e le minacce di sanzioni statunitensi.

Una nave cargo – ieri – è stata colpita da un proiettile nello Stretto, secondo UKMTO, identificandola come la CMA CGM San Antonio, bandiera maltese. Diversi membri dell’equipaggio della nave sono rimasti feriti in un attacco con missili da crociera, hanno chiarito due funzionari alla CBS news e la sua ultima posizione è stata registrata al largo di Dubai.

IMO pensa al ‘corridoio umanitario’ e la Costituzione degli oceani

L’International Maritime Organization (IMO) ha ricordato ultimamente che lo Stretto di Hormuz non è solo una via d’acqua vitale per il commercio energetico globale; sta diventando un laboratorio giuridico dove si confrontano sovranità nazionale e libertà di navigazione.

Dal punto di vista legale, il delicato equilibrio è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 1982, spesso definita la “Costituzione degli oceani”.

Secondo l’UNCLOS, lo Stretto di Hormuz rientra nella categoria degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale che connettono una parte di alto mare (o zona economica esclusiva) con un’altra parte di alto mare. Ed ancora la Convenzione dichiara che tutte le navi sia da guerra e sia mercantili godono del diritto di transito dello Stretto, che non può essere sospeso o ostacolato dallo Stato costiero.

Abele Carruezzo