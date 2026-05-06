Hapag-Lloyd evita lo Stretto di Hormuz

(Foto courtesy Hapag-Lloyd)

Hapag-Lloyd riattiva le sue operazioni nel Golfo Persico, ma evita lo Stretto di Hormuz tramite una rete di servizi di collegamento

Dubai. Hapag-Lloyd ha annunciato la riapertura, da oggi 6 maggio, delle prenotazioni merci da e per il nord del Golfo Persico, evitando però il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, dove i conflitti sono ancora in atto, anche Trump ha annunciato la fine del piano “Project Freedom”.

Infatti, gli Usa sono vicini – forse – ad un accordo con l’Iran, a patto che si fermi il blocco dello Stretto entro le prossime 48 ore e si continui con i negoziati nei prossimi 30 giorni a Ginevra o a Islamabad.

In attesa della risposta dell’Iran, l’azienda tedesca Hapag-Lloyd ha riattivato le sue operazioni grazie al supporto di una rete di servizi, feeder integrati anche con modalità road, gestiti da terze parti, con l’obiettivo di mantenere il flusso delle merci senza la necessità di transitare attraverso Hormuz.

Con questa modalità, (sea-road) il collegamento con mercati chiave come Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Iraq ed Emirati Arabi Uniti è garantito, rafforzando così la continuità delle catene di approvvigionamento nella regione.

Il percorso si basa sull’uso di porti alternativi per ridurre i rischi; il porto di Sharjah sarà fondamentale nella nuova operazione, convogliando il carico verso la parte settentrionale del Golfo; poi con i collegamenti stabiliti tra Sharjah e Khor Fakkan, è possibile collegarsi con porti strategici in Oman e India.

Il servizio è disponibile per container standard refrigerati e merci speciali che soddisfano le condizioni di trasporto stabilite.

La compagnia di navigazione tedesca ha sottolineato che, a causa dell’instabilità dell’area, le operazioni potrebbero essere soggette a aggiustamenti, con le partenze condizionate dalla situazione di sicurezza.

Ha inoltre ricordato che l’alternativa del trasporto terrestre via Jeddah, lanciata il 27 marzo, è ancora attiva.

Abele Carruezzo

fonte Hapag-Lloyd

(Immagine courtesy Google Map)