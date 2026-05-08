IMO e la 111ª sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima

Il Maritime Safety Committee dell’IMO si riunirà per la sua 111ª sessione (MSC 111) presso la sede centrale a Londra dal 13 al 22 maggio 2026

Londra. Affrontare tutte le questioni relative alla sicurezza e protezione marittima di questi tempi complessi saranno al centro della 111ª sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima, presieduta dal Capitano Theofilos Mozas per la Grecia; saranno trattate modifiche agli strumenti obbligatori e a quelli non obbligatori correlati, nonché l’adozione prevista del Codice Internazionale di Sicurezza per le Navi di Superficie Autonome Marittime basato su obiettivi del Codice (Maritime Autonomous Surface Ships, MASS Code).

Il Comitato affronterà inoltre gli impatti sulla navigazione e sui naviganti – ancora a bordo di navi bloccate – dalla situazione nel Mar Arabico, nel Mar di Oman e nella regione del Golfo, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz.

Modifiche agli strumenti obbligatori e correlati non obbligatori

Strumenti con una data prevista di entrata in vigore al 1° gennaio 2028.

In particolare bozze ed emendamenti: Capitoli IV e V di SOLAS – sistema di scambio dati VHF (VDES) a bordo delle navi come alternativa al sistema di identificazione automatica (AIS), e nuove disposizioni per l’uso di servizi satellitari per la diffusione di informazioni sulla sicurezza marittima e di informazioni relative alla ricerca e soccorso, (Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima, GMDSS); – Modifiche al Codice Internazionale delle Merci Pericolose Marittime (IMDG); – Codice Internazionale di Sicurezza per le Navi che Trasportano Personale Industriale (Codice IP); – Codice Internazionale dei Mezzi di Salvataggio (Life-Saving Appliance, LSA); – 1988 Load Lines Protocol, allegato B

Per le Navi di Superficie Autonome Marittime (MASS)

Si prevedono misure per l’adozione del Codice MASS che mira a rispondere alle funzioni necessarie per operazioni sicure, protette e ambientalmente sostenibili di queste imbarcazioni.

Il Codice MASS è inteso come integrazione ad altri strumenti IMO, incluso SOLAS, e fornisce un quadro normativo per operazioni di navi controllate a distanza e autonome:

rilievi e certificati; processo di approvazione; valutazione del rischio; contesto operativo; progettazione di sistemi; principi software; gestione delle operazioni sicure; gestione degli alert; il personale di lavoro, l’addestramento e la guardia; sicurezza della navigazione; connettività; operazioni remote; struttura, suddivisione, stabilità e integrità stagna; protezione antincendio, rilevamento e estinzione incendi; misure speciali per migliorare la sicurezza marittima; ricerca e soccorso; trasporto merci; ancora, traino e ormeggio; macchinari ed impianti elettrici.

Impatti sulla navigazione e sui naviganti nel Mar Arabico, nel Mar di Oman e nella regione del Golfo, in particolare nello Stretto di Hormuz e nei dintorni

Il Comitato esaminerà la bozza di risoluzione sulla sicurezza, protezione dei naviganti proposta dagli Emirati Arabi Uniti, sottolineando l’importanza di proteggere le libertà di navigazione ed esplorare disposizioni di corridoi sicuri, per garantire forniture essenziali e supporto all’equipaggio.

Il Segretariato dell’IMO ha preparato una bozza di linee guida sulla formazione e certificazione dei marittimi colpiti dalla situazione nel Mar Arabico, nel mare di Oman e nella regione del Golfo, in particolare nello Stretto di Hormuz e nei dintorni.

L’obiettivo è assistere le Amministrazioni responsabili della formazione e del rilascio dei certificati per i marinai, degli Stati di bandiera e degli Stati portuali, nell’attuazione della Convenzione e del Codice STCW durante la situazione attuale.

Sicurezza marittima

Il Comitato esaminerà una proposta relativa al Codice Internazionale di Sicurezza delle Navi e delle Strutture Portuali (International Ship and Port Facility Security, ISPS) su come il Codice ISPS possa essere utilizzato per affrontare i rischi di sicurezza più ampi affrontati dalle navi e dalle strutture portuali, inclusi quelli associati ad attività illecite e criminali.

Pirateria e rapine a mano armata contro navi

Aggiornamento sugli sviluppi relativi alla pirateria e alle rapine a mano armata contro le navi. Secondo le informazioni ricevute e rese disponibili nel modulo GISIS dell’IMO, 171 episodi di pirateria e rapine a mano armata contro navi sono stati segnalati all’IMO come avvenuti o tentativi nel 2025 – un aumento di circa il 17% a livello globale rispetto ai 146 episodi del 2024.

Quadro normativo sulla sicurezza dei gas serra

Il Comitato continuerà il suo lavoro per sviluppare un quadro normativo sulla sicurezza a sostegno della riduzione delle emissioni di gas serra dalle navi che utilizzano nuove tecnologie e carburanti alternativi, e si prevede che istituisca un gruppo di lavoro durante la sessione.

Digitalizzazione marittima

Approvare il piano di lavoro per lo sviluppo della Strategia IMO sulla Digitalizzazione Marittima, e che sottoponga la Strategia IMO sulla Digitalizzazione Marittima al MEPC 85 per la valutazione e la concomitante approvazione.

Inoltre ci sarà da approvare i piani per la progettazione e costruzione navale ed infine i lavori dei vari Sottocomitati.

L’ IACS (International Association of Classification Societies), come Organizzazioni Riconosciute degli Stati Membri IMO, per verificare la conformità delle navi ai requisiti concordati dall’IMO e con l’obiettivo di ottenere chiarezza per tutte le parti, ha presentato documenti sui vari punti in discussione. Come dire giornate impegnative per il Comitato per la Sicurezza Marittima.

Abele Carruezzo