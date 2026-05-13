L’intermodalità per superare Hormuz

(Autostrada 95, dal confine saudita-qatarista fino a Ibri in Oman, e da lì verso Sohar, Duqm e Salalah; foto courtesy Google Earth/CJRC, Central Japan Railway Company)

Le compagnie di navigazione su altre modalità; rotte on road per camion della Penisola Arabica per bypassare Hormuz

Mascate. La logistica non può aspettare tempi lunghi dei negoziati stressanti. I clienti vogliono servizi puntuali, consegne rapide e soluzioni che tengano conto anche dell’ambiente. Allo stesso tempo i costi non sono mai stabili, e pianificare spedizioni a lungo termine diventa più complicato. In questo scenario il trasporto multimodale sta guadagnando spazio per la sua semplicità.

In effetti, gli operatori logistici stanno cercando di comprendere come far arrivare le spedizioni da e verso destinazioni del Golfo precedentemente servite da porti che ora sono di fatto bloccati al traffico esterno; si è deciso di – con accordi statali – di aprire nuove linee con l’intento di aumentare la capacità di trasporto sulle rotte esistenti.

Una via alternativa tutta ‘on road’ è quella di trasferire il flusso di traffico sulla Route 95, che parte dalla città saudita di Alkwifiriah, vicino al valico di frontiera saudita-qatariana a Salwa.

Il percorso della Route 95 è un’opzione fortunata perché attraversa il giacimento petrolifero di Shaybah ed entra in Oman al valico di frontiera di Ramlet Khelah, inaugurato nel gennaio 2023.

La Highway 95 (646 km), conosciuta anche come Abu Hadriyah Highway, è una delle principali autostrade della Provincia Orientale dell’Arabia Saudita. Partendo dal valico di confine dei Batha con gli Emirati Arabi Uniti, l’autostrada si estende fino al confine con il Kuwait, passando vicino o attraversando le città di Khobar, Dammam, Qatif, Jubail e Khafji; l’autostrada offre anche accesso al King Fahd Causeway che collega il Bahrain all’Arabia Saudita.

L’utilizzo di tale via ha ridotto di 16 ore il tempo di viaggio tra i punti di partenza e arrivo, eliminando la vecchia strada sulla sabbia o la necessità di deviare attraverso gli Emirati Arabi Uniti con i ritardi inevitabili ai punti doganali.

Questa modalità – per le Autorità dell’Oman – sfrutta le Zone Economiche e Libere Speciali, aumentando il valore delle merci che attraversano il confine. Le principali categorie che attraversano il punto di valico di confine di Ramlet Khelah sono fertilizzanti, materiali da costruzione, cibo, medicinali e macchinari.

Importante strategia chiave per lo sviluppo della regione, è stata l’istituzione nel 2021 della Special Economic Zone at Al Dhahirah (EZAD) congiunta tra l’Oman e Arabia Saudita; l’intenzione è quello di sfruttare la nuova rotta/autostrada e il punto di attraversamento di frontiera. La EZAD si trova a dodici miglia all’interno dell’Oman ed aprirà il prossimo anno; serve un porto a secco (interporto) che sarà gestito dalla società integrata di logistica omanita Asyad.

Ed ancora, le Ferrovie Saudite stanno sviluppando cinque nuove rotte/ferro logistiche, basate su un piano prebellico per portare il traffico dalle strade sulle ferrovie, lungo il corridoio che da accesso dai nodi ferroviari di Dammam, Jubail, Ras Al Khair, Al Khair e Hail fino ai porti del Mar Rosso.

Le compagnie di navigazione stanno anche cercando di offrire rotte combinate via mare e terra.

La MSC, Mediterranean Shipping Company, ha lanciato un nuovo servizio da Anversa a maggio 2026, spostando merci fino a Jeddah e al Porto Re Abdullah sul Mar Rosso; il trasferimento di container su camion a Dammam sulla costa orientale, e poi l’utilizzo di servizi feeder per spostare merci verso Jebel Ali, la Zona Industriale Khalifa e altri porti all’interno del Golfo. Hapag-Lloyd sta anche lanciando opzioni via terra tramite Arabia Saudita e Oman.

Si apre una nuova sfida nel processo del trasporto marittimo, grazie ad una intermodalità integrata e rendere operative nuove rotte logistiche; anche vi saranno problemi di capacità nella gestione del nuovo traffico nei porti inseriti nei liner commerciali. Sia i porti Khor Fakkan che Fujairah hanno una capacità limitata, con Khor Fakkan che non ha mai operato con più di tre milioni di teu rispetto ai 25 milioni di teu di Jebel Ali.

Abele Carruezzo

(Saudi Arabia Railways sta lanciando 5 nuove tratte/corridoio che collegano West and East coasts; foto courtesy Saudi Press Agency)