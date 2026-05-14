IEA: la crisi di Hormuz, uno dei più grandi shock del mercato petrolifero della storia moderna

(Foto courtesy IEA della copertina del Rapporto 2026)

L’Agenzia Internazionale dell’Energia avverte che la continua interruzione nello Stretto di Hormuz sta scatenando uno dei più grandi shock del mercato petrolifero della storia moderna, con perdite dell’offerta e le scorte si stanno esaurendo

Parigi. Il conflitto in Medio Oriente ha scatenato una crisi energetica globale di portata senza precedenti. I volumi giornalieri di petrolio persi nei mercati globali nel marzo 2026 hanno superato le perdite di approvvigionamento massime dei due principali shock petroliferi degli anni ’70 messi insieme.

L’International Energy Agency (IEA), organismo autonomo nell’ambito dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel suo ultimo Oil Market Report, pubblicato martedì scorso, evidenzia i punti salienti di una crisi energetica, la più acuta rispetto a quella della pandemia



Il rapporto sottolinea che la domanda mondiale di petrolio è prevista in calo di 420.000 barili al giorno su anno nel 2026, raggiungendo i 104 milioni di barili al giorno – un netto ribaltamento rispetto alle aspettative pre-belliche e una delle poche contrazioni annuali al di fuori delle grandi crisi globali. La crisi sarà più significativa – dati di previsioni del report –

nella seconda parte del 2026, quando la domanda globale dovrebbe crollare di 2,45 milioni di barili al giorno rispetto all’anno scorso, trainata da forti cali nei settori petrolchimico e aeronautico.

Importante è stato il calo dell’approvvigionamento globale di petrolio , dall’inizio della guerra in Medio Oriente, e in quest’ultime settimane dovuto allo Stretto di Hormuz che continua a rendere difficili le esportazioni dal Golfo.

L’IEA ha dichiarato che le perdite cumulative di offerta dei produttori del Golfo superano ora il miliardo di barili, definendo la situazione uno “shock di offerta senza precedenti”.

Intanto, anche se l’Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno deviato alcune esportazioni verso terminali al di fuori dello Stretto, i produttori del bacino atlantico – Stati Uniti, Brasile, Canada, Kazakistan e Venezuela – hanno aumentato drasticamente le esportazioni verso l’Asia e altri mercati interessati. Anche le esportazioni di petrolio greggio della Russia sono aumentate – si legge nel rapporto – poiché ripetuti attacchi alle sue raffinerie hanno ridotto l’uso interno e portato a spedizioni più elevate, mentre gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio russo via mare.

Inoltre, i mercati della raffinazione sentono la pressione di queste settimane e l’IEA prevede che il traffico globale delle raffinerie calerà di 4,5 milioni di barili al giorno in quest’ultima parte 2026; e n0on va dimenticato che gli operatori devono affrontare danni alle infrastrutture, restrizioni all’esportazione e una riduzione della disponibilità delle materie prime.

Infine, Cina, Giappone, Corea del Sud e India hanno tutti drasticamente ridotto le importazioni di greggio via mare da febbraio, mentre le raffinerie riducono le operazioni e i governi cercano di gestire le interruzioni dell’approvvigionamento.

L’Agenzia ha avvertito che, sebbene la riduzione dell’attività delle raffinerie abbia temporaneamente alleviato le tensioni sul mercato del greggio, “la tensione si sta rapidamente diffondendo ai mercati dei prodotti”, in particolare ai distillati intermedi e al carburante per jet.

Il rapporto conclude con questo auspicio: “Sebbene la domanda possa tornare a crescere verso la fine dell’anno se verrà raggiunto un accordo per porre fine alla guerra che consenta di riprendere gradualmente i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz a partire dal terzo trimestre 2026, come presumibile in questo rapporto, l’offerta probabilmente sarà più lenta a riprendersi”.

Il report è consultabile sul link dell’IEA, Oil Market Report – May 2026 – Analysis – IEA



Abele Carruezzo