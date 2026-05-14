Pirati somali avrebbero chiesto 10 milioni di dollari per rilasciare una piccola petroliera

(La MT Honour 25 è una delle due product tanker detenute al largo della Somalia da pirati; foto courtesy EUNAVFOR ATALANTA)

Base Navale Rota, Cadice, Spagna. “Aprile è stato un mese particolarmente turbolento in termini di incidenti legati alla pirateria nell’Area di Operazione EUNAVFOR ATALANTA – afferma il Vice Ammiraglio Ignacio Villanueva Serrano, Comandante dell’Operazione EUNAVFOR ATALANTA – e la rinascita della pirateria nel novembre 2023, le reti pirata non avevano mai dirottato più di tre navi contemporaneamente”.

Stiamo parlando dei casi delle navi, la Sward, la Honour e la Eureka tutte e tre nelle mani dei pirati.



Per il Comandante dell’Operazione, sia le condizioni meteorologiche favorevoli che l’instabilità causata dai conflitti regionali, come la crisi nello Stretto di Hormuz, stanno alimentando ulteriori atti di pirateria.

La petroliera m/t Honour 25 (3.089 dwt) è stata sequestrata il 21 aprile, a circa 30 miglia nautiche dalla regione del Puntland in Somalia.

Mentre la Eureka (3.353 dwt) fu dirottata al largo dello Yemen, in navigazione con un carico di 2.800 tonnellate di diesel dagli Emirati Arabi Uniti. I pirati sono saliti a bordo della nave il 2 maggio, dirigendola verso la costa somala. La nave è gestita dagli Emirati Arabi Uniti e registrata in Togo. Così è stato anche per la nave SWARD, caduta nelle mani di pirati ed ora insieme alla Eureka si trova in acque territoriali somale.

La preoccupazione, intanto, cresce tra le famiglie dei marinai a bordo delle navi sequestrate dai pirati somali. In particolare, ci sono segnalazioni di crescenti richieste di riscatto da parte dei pirati per le due petroliere cariche sequestrate.

Le Autorità riferiscono di monitorare le navi, con carico importante per i pirati quale fonte di risorse economiche in questo periodo con i prezzi dell’energia in aumento. Ma per i familiari dei marittimi imbarcati un eventuale attacco militare potrebbe essere pericoloso per via del carico infiammabile presente a bordo.

I familiari sostengono che i gestori della nave Eureka con sede negli Emirati Arabi Uniti si stanno muovendo in maniera lenta, nell’iniziare le trattative. I pirati avrebbero aumentato le loro richieste da 3,5 milioni a 10 milioni di dollari e continuano a minacciare i membri dell’equipaggio.

Il Ministero degli Esteri egiziano – interessato agli otto marittimi egiziani – ha dichiarato di monitorare attentamente la situazione. Il Ministro degli Esteri Badr Abdelatty ha dichiarato di aver incaricato l’Ambasciata a Mogadiscio di seguire e garantire la sicurezza dei marinai. Le famiglie hanno detto che gli egiziani a bordo dell’Eureka includono Ufficiali di macchine e di coperta, meccanici e personale di supporto. Ci sono anche quattro membri dell’equipaggio pakistani sulla nave.

Contemporaneamente, in Pakistan, anche le famiglie dei membri dell’equipaggio a bordo dell’altra petroliera sequestrata, la Honour chiedono il sostegno governativo; riferiscono che 10 dei 17 membri dell’equipaggio provengono dal Pakistan.

Una squadra dell’Ambasciata pakistana a Gibuti sarebbe andata in Somalia dal 7 al 10 maggio. I rapporti affermano che è stato detto che i prigionieri erano al sicuro.

Il Vice Ammiraglio Ignacio Villanueva Serrano, Comandante dell’Operazione EUNAVFOR ATALANTA, ha concluso che “ nei prossimi giorni, ATALANTA dedicherà tutte le risorse e gli sforzi alla risoluzione efficace di questi incidenti. Siamo convinti che un’azione congiunta con le forze di Polizia somale, supportata dai nostri partner per la Sicurezza Marittima e mantenendo sempre la nostra partnership con i principali stakeholder del settore, sia il modo più efficace per invertire questa ripresa della pirateria. Oggi non siamo più nella stessa situazione di 15 anni fa. ATALANTA, le Forze somale e i nostri partner sono meglio preparati, più coordinati e familiari con le capacità e il modus operandi dei gruppi criminali”.

Abele Carruezzo