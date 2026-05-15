Teheran: i piccoli sottomarini colpiranno navi ostili nello Stretto di Hormuz

(Stretto di Hormuz; foto courtesy NASA)

Continuano le minacce tra gli USA e l’Iran

Teheran. Il Comandante della Marina della Repubblica Islamica dell’Iran (IRIN) ha dichiarato che l’Iran ha schierato numerosi piccoli sottomarini nello Stretto di Hormuz come deterrente contro navi navali ostili.

Lo riporta l’Agenzia di stampa Tasnim del paese.

Il contrammiraglio Shahram Irani ha affermato che i sottomarini schierati sono stati prodotti localmente e posizionati sul fondale marino.

Questi sottomarini sono in grado di restare a lungo lungo in prossimità del fondale e capaci di seguire le navi ostili e di distruggerle.

L’IRIN attualmente opera un numero sconosciuto di nano- sottomarini della classe Ghadir costruiti localmente.

Alimentati da propulsione diesel-elettrica e autorizzati a operare nelle zone meno profonde del Golfo Persico, i sottomarini hanno ciascuno una lunghezza di 29 metri, dislocano 125 tonnellate e un equipaggio di sette persone.

Gli analisti della difesa ritengono che, a causa delle dimensioni limitate dei sottomarini, a bordo di ogni imbarcazione possa essere caricato solo un piccolo numero di siluri in ogni momento.

Nello Stretto di Hormuz, l’Iran ha sviluppato una strategia navale del tipo ‘asimmetrica’ che sta paralizzando il passaggio delle navi mercantili, petroliere e portacontainer in particolare.

La strategia messa in atto dai Pasdaran utilizza tattiche di guerriglia, dopo che la flotta “tradizionale” dell’Iran è stata quasi completamente distrutta dagli attacchi statunitensi e israeliani. Non potendo più fare affidamento su navi militari specializzate, Teheran utilizza una forza non convenzionale composta da decine di piccole navi militari armate di missili, mitragliatrici e droni.

Veloce e agile, questa flotta – denominata “flotta di zanzare”- è in grado di assaltare le navi che trasportano tonnellate di carico; questa tipologia di flotta è stata utilizzata anche durante la guerra Iran-Iraq, con lo scopo di distruggere le petroliere nel Golfo Persico.

L’efficacia della flotta iraniana di piccole imbarcazioni deriva dal loro numero e dal loro utilizzo in sciami, il che le rende difficili da contrastare. L’Iran ha più di mille di queste piccole imbarcazioni armate di razzi, mitragliatrici, missili antinave e mine, e può rappresentare una seria minaccia navale.

Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo seguito hanno discusso la situazione in Medio Oriente con il presidente cinese Xi Jinping e altri leader cinesi durante la visita degli Stati Uniti a Pechino.

Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato alla NBC News dopo un incontro giovedì che i cinesi sono contrari alla militarizzazione dello Stretto di Hormuz, e si distanziano anche dall’idea che si debba pagare una tassa per attraversare lo stretto.

Secondo Marco Rubio, la Cina si oppone anche allo sviluppo di armi nucleari da parte

Ma nessuno dei due presidenti hanno cercato ieri di liberare navi e marittimi bloccati nello Stretto, pur dichiarandosi le nuove due grandi potenze del nuovo equilibrio globale.

Abele Carruezzo