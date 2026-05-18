CMA CGM e Hapag-Lloyd sospendono le prenotazioni a Cuba

(La CMA CGM Marco Polo nel porto di New York; foto courtesy CMA CGM)

Hapag-Lloyd e CMA CGM sospendono le operazioni con Cuba fino a nuovo avviso a Ordine Esecutivo 14404 di Trump

Parigi/Francoforte/L’Avana. Le compagnie di navigazione Hapag-Lloyd e CMA CGM hanno sospeso le prenotazioni relative alle spedizioni marittime con Cuba.

Lo ha reso noto l’Agenzia di stampa “Reuters” spiegando che sia la società tedesca che quella francese hanno precisato che la sospensione di queste spedizioni, fino a nuovo avviso, giunge a seguito dell’executive order del presidente statunitense Donald Trump dello scorso primo maggio che ha ampliato le sanzioni americane contro il governo cubano.

Le nuove misure statunitensi prevedono tra l’altro il congelamento negli Stati Uniti di beni e interessi finanziari di persone, aziende o organizzazioni considerate legate al governo cubano o coinvolte nei settori strategici cubani, tra cui quelli dell’energia, della difesa, della finanza, della sicurezza e dell’industria mineraria.

Secondo due fonti, citate da Reuters, la sospensione di entrambe le compagnie marittime potrebbe influenzare fino al 60% del traffico marittimo di Cuba in termini di volume. Per Cuba rappresenta un duro colpo da sopportare come Paese già sull’orlo del collasso a causa del blocco petrolifero statunitense che ha ridotto l’approvvigionamento di carburante dell’isola.

Inoltre, l’Agenzia Reuters ha evidenziato che diverse fonti spiegano che le spedizioni di merci dalla Cina sarebbero le più colpite da questa sospensione, ma anche quelle dall’Europa settentrionale e dal Mediterraneo subirebbero un grave impatto

La conferma ufficiale di ieri, domenica, si aggiunge alla sospensione delle operazioni da parte delle due compagnie a partire da mercoledì scorso, quando entrambe hanno notificato alle loro agenzie di rappresentanza a Cuba l’applicazione di un “STOP BOOKING” per tutte le origini e le destinazioni dei loro servizi regolari.

Il fattore scatenante diretto è stato il pacchetto di sanzioni annunciato il 7 maggio dal Segretario di Stato Marco Rubio ai sensi dell’Ordine Esecutivo 14404, che ha designato GAESA – il Gruppo di Amministrazione Aziendale S.A., un conglomerato controllato dalle Forze Armate Rivoluzionarie- sanzionato dagli Stati Uniti, eliminandone qualsiasi navigazione da o verso l’isola.

La OFAC (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury) ha concesso a imprese e istituzioni finanziarie straniere una scadenza fino al 5 giugno del 2026 per chiudere tutte le loro operazioni con GAESA e le sue filiali, sotto minaccia di sanzioni secondarie.

Il problema strutturale per le compagnie di navigazione è che GAESA controlla circa il 40% o più dell’economia cubana, inclusi porti, terminal marittimi e la Zona Speciale di Sviluppo Mariel attraverso la sua filiale AUSA, rendendo praticamente impossibile operare a Cuba senza un qualche legame contrattuale con il gruppo Gaesa.

I blackout energetici già colpiscono oltre il 55% del territorio per fino a 25 ore al giorno, e la sospensione del trasporto marittimo da parte di due delle maggiori compagnie di navigazione al mondo aggrava ulteriormente la capacità di importazione di un’isola che dipende quasi esclusivamente dal commercio marittimo per i suoi approvvigionamenti di base.

Abele Carruezzo