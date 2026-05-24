‘L’Ucraina deve delle scuse’ alla Grecia, dopo l’incidente del drone, ma anche all’Italia

(Scena del ritrovamento del drone ucraino: isola di Lefkada; foto courtesy Google Map)

“L’Ucraina ci deve delle scuse molto profonde”, ha dichiarato mercoledì scorso il Ministro della Difesa greco Nikos Dendias, aggiungendo che Kiev deve anche rassicurare Atene che ciò non accadrà più

Atene/Roma. È una questione che tocca direttamente anche l’Italia! Solcare le rotte del Mediterraneo sta diventando ‘pericoloso’? L’Ucraina dovrà chiedere scusa alla Grecia; ma da queste pagine diciamo che le scuse vanno portate anche all’Italia, a causa di una serie di gravi incidenti diplomatici e scelte comunicative che hanno ferito la sensibilità storica e istituzionale di questi due Paesi alleati.

Il drone, che si dice trasporti 100 kg di esplosivo, si ritiene sia entrato nelle acque territoriali greche proveniente da un’area vicina alla Sicilia, alla Puglia, regioni dell’Italia che hanno sofferto il passaggio del drone dopo un guasto al suo sistema di controllo remoto; si è scongiurato un eventuale rischio alla navigazione marittima!

Stiamo assistendo ad un declino forzato del Diritto internazionale: Israele esegue deliberatamente abbordaggi su imbarcazioni a 250 miglia dalle proprie coste in acque internazionali; mentre l’Ucraina combatte il suo invasore russo in acque lontane– quelle del Mediterraneo – anche se per Kiev sono internazionali.

Il primo ‘fatto’ sta comportando l’isolamento politico di Israele da tutto l’Occidente, anche per le azioni messe in scena dal suo ministro alla sicurezza; sull’altro fronte – il secondo ‘fatto’ – dopo tanti aiuti e tanta solidarietà offerta all’Ucraina, Kiev combatte una guerra – lontana dalla propria casa – senza rispetto per gli alleati, giustificandosi che si è trattato di un incidente; (vedasi l’altro caso della gasiera russa, la Arctic Metagaz, colpita e danneggiata vicino a Malta e alla Libia; art. 07-09-2026, La gasiera russa Arctic Metagaz, finalmente ancorata al largo della Libia – il nautilus).



La sicurezza della navigazione commerciale nel Mediterraneo inizia a preoccupare, visto il cambio di strategia condotta con droni a controllo remoto in acque internazionali; il caso del drone trovato dai pescatori vicino all’isola greca.

Il drone marino ucraino è stato avvistato la scorsa settimana da pescatori vicino all’isola di Lefkada nel Mar Ionio. Il drone trasportava presumibilmente 100 chilogrammi di esplosivi ed era difficile da rilevare dal radar. (art. 09.05.2026, Pescatori greci trovano un drone ucraino nel Mar Ionio – il nautilus).



Atene ha sollevato la questione con altri governi UE durante una riunione di Affari Esteri la scorsa settimana a Bruxelles e attualmente sta preparando una démarche verso l’Ucraina. La prima reazione di Kiev è stata di condurre un’indagine sull’incidente.

Dopo un’analisi del GPS del drone marino, le Autorità greche hanno scoperto che è entrato nelle acque territoriali greche da un’area vicina alla Sicilia, Italia, dopo un guasto del sistema di controllo remoto, come riportato dallo storico quotidiano Ta Nea. Il rapporto affermava anche che il drone marino è stato poi trasportato attraverso il Mediterraneo da una nave o lanciato da una base militare in Libia.

Fonti diplomatiche greche hanno ipotizzato che il drone navale fosse destinato a colpire la flotta ombra russa operante nel Mediterraneo; Kiev si è ripetutamente lamentata di alcune compagnie di navigazione di proprietà o gestite da greci coinvolte nel trasporto di petrolio russo.

Al di là delle considerazioni diplomatiche che non ci competono, il fatto del drone è stato di grande pericolosità: quelle zone di mare sono trafficate da navi passeggeri/crociera, traghetti e pescherecci con rotte che scalano porti dello Ionio e dell’Adriatico, oltre alle isole greche. Se un drone ucraino può navigare indisturbato fino alle coste ioniche della Grecia, rende meno sicuri i passaggi ravvicinati ai porti di Taranto, Brindisi e Bari. Ed ancora, la perdita del controllo per interferenze satellitari o guasti meccanici può trasformare il Mediterraneo in un mare meno sicuro.

Si chiede all’Italia, e ad altri paesi mediterranei, una sorveglianza marittima più incisiva per non trasformare una gita in barca per pescare o una crociera nell’ennesimo capitolo di lutto per paesi che non sono in guerra né con l’Ucraina, né con la Russia, né con Israele e né con l’Iran.

Per questo le scuse vanno anche portate all’Italia!

Ed allora, è consentito che per difendere la propria patria si metta in pericolo un’altra anche se è alleata? La guerra ‘ibrida’ l’Ucraina la vada ad esercitare sul territorio russo!

Abele Carruezzo