Delegazione del Comitato Trasporti dell’UE visita Washington

Commissione per i Trasporti e il Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) visiterà Washington, D.C. dal 26 al 28 maggio per promuovere il dialogo transatlantico nel campo dei trasporti

Strasburgo. Una delegazione della Commissione Trasporti tratterà i temi sulle sfide e gli sviluppi attuali nell’aviazione, nei veicoli autonomi e nelle soluzioni di trasporto marittimo. Questa è la prima visita del comitato TRAN negli Stati Uniti durante il secondo mandato dell’amministrazione Trump.

La delegazione è composta da sette membri del Parlamento Europeo che incontreranno rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, del Dipartimento dei Trasporti e della Federal Aviation Administration (FAA).

Inoltre, sono previsti colloqui con rappresentanti delle industrie automobilistiche e aeronautiche, tra cui aziende come Tesla, Waymo e Airbus.

La delegazione è intenta ad esplorare gli sviluppi innovativi che siano significativi per il quadro legislativo dell’UE. Ciò include tecnologie per la guida autonoma nello Stato di Washington e infrastrutture portuali intermodali a Baltimora.

Focus sulla cooperazione transatlantica

In vista della visita, che inizierà domani 26 maggio, la Vicepresidente del Comitato Trasporti e responsabile della delegazione, Sophia Kircher (EPP, AT), ha commentato gli obiettivi del viaggio.

Ha sottolineato che il settore dei trasporti sta attraversando un rapido cambiamento guidato dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

“Molti sviluppi che un tempo erano solo immaginabili nei film di fantascienza stanno ora diventando realtà”, ha dichiarato Kircher.

La delegazione vede il viaggio come un’opportunità per scambiare idee con i colleghi statunitensi, in particolare riguardo al futuro della mobilità, dei diritti dei passeggeri, del finanziamento delle infrastrutture, delle catene di approvvigionamento resilienti e delle relazioni commerciali.

Kircher ha mostrato particolare interesse per lo sviluppo del sistema ferroviario americano, che ha prodotto un settore competitivo nel trasporto merci. Vuole scoprire quali lezioni l’Europa può trarre da queste esperienze americane.

Oltre a Kircher, la delegazione includerà anche i membri Jens Gieseke (EPP, DE), Marianne Vind (S&D, DK), Matteo Ricci (S&D, IT), Roman Haider (PfE, AT), Maciej Wasik (ECR, PL) e Valérie Devaux (RENEW, FR).

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