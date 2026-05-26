Una tanker di GPL ha navigato con due mine attaccate allo scafo

(La petroliera Arrhenius al largo del porto russo Ust-Luga; foto courtesy FSB su Telegram)

Autorità russe riferiscono di aver sventato un tentato attacco terroristico dopo aver scoperto mine attaccate allo scafo di una petroliera in arrivo dal Belgio.

Ust-Luga. Anche questa è guerra! Marittimi in sofferenza navigano sempre più con rischi aumentati.

Si tratta di una petroliera – la LPG Arrhenius (26.645 dwt) – battente bandiera liberiana, arrivata a Ust-Luga lo scorso 20 maggio, secondo la dichiarazione del Servizio Federale di Sicurezza russo FSB (Federál’naja služba bezopásnosti Rossijskoj Federácii).

La nave ha ancorato al largo del porto per un’ispezione nell’ambito di un programma avviato dalla Russia lo scorso anno per aumentare la sicurezza portuale dopo diversi altri attacchi.

Sono riusciti a disinnescare le mine e le stanno ispezionando come parte per un’eventuale indagine penale.

I sommozzatori, durante l’ispezione, hanno scoperto dispositivi magnetici attaccati allo scafo, e una successiva indagine di una squadra specializzata in esplosivi, condotta con droni, ha confermato che nell’area della sala macchine erano presenti due mine. I media riportano che ogni mina conteneva 7 kg (15 libbre) di esplosivi.

Il FSB, nella sua dichiarazione, ha evidenziato che si è trattato di “mine magnetiche navali, presumibilmente prodotte in un paese della NATO utilizzando prodotti industriali”.

L’Agenzia di stampa TASS, tuttavia, suggerisce che le mine erano di fabbricazione artigianali – fatte in casa – piuttosto che di un design NATO riconoscibile.

Il Capitano della nave – interrogato – ha riferito alle Autorità che si erano diretti ad Anversa dopo aver caricato GPL; e arrivati 12 maggio erano stati istruiti ad ancorare al largo perché il terminal non era pronto, per via di uno sciopero degli operatori belgi e per non aver rispettato l’orario stimato di arrivo.

La nave, poi, ha attraccato dopo circa 36 ore, e ulteriori 25 ore per le operazioni di scarico; il giorno 19 maggio la nave è ripartita da Anversa, proseguendo direttamente la navigazione senza altre soste verso Ust-Luga.

Le Autorità russe affermano che gli esplosivi non potrebbero essere stati attaccati allo scafo mentre la nave si trovava nelle acque russe.

La nave è stata evacuata per le operazioni ispettive; poi, l’equipaggio – dopo la dovuta bonifica – ha raggiunto la nave all’ancora al largo del porto di Ust-Luga; i report indicano avrebbe imbarcato un carico per poi dirigersi in Turchia.

Per l’intelligence russa, i sospetti si sono immediatamente concentrati sull’Ucraina, visti gli ultimi attacchi contro le infrastrutture energetiche russe; la Russia ha dichiarato che sul fatto delle mine è stata avviata un’indagine penale.

Abele Carruezzo