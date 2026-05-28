Gli Stati Uniti sanzionano l”Autorità dello Stretto del Golfo Persico’ dell’Iran

(Stretto di Hormuz; foto courtesy NASA)

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha formalmente sanzionato l’Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA) dell’Iran

Washington. Il Dipartimento americano ha accusato l’organizzazione PGSA di collaborare con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) per estorcere le navi commerciali che transitano lo Stretto di Hormuz.

Con questo provvedimento dell’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC, Office of Foreign Assets Control), Washington combatte il tentativo iraniano di imporre un regime di transito basato su permessi in uno dei punti di strozzatura più strategici al mondo.

“La PGSA sta coordinando direttamente con l’IRGC e la Marina dell’IRGC per costringere le navi a seguire rotte designate dall’Iran vicino alla costa iraniana, addebitando al contempo tariffe illegittime per il passaggio attraverso lo stretto”, questo è quanto afferma il Dipartimento americano.

“Chiunque collabori con la cosiddetta autorità dello Stretto potrebbe fornire supporto e ricevere servizi dall’IRGC”, ha avvertito il Tesoro, aggiungendo che tale attività potrebbe esporre le aziende al rischio di sanzioni statunitensi, come da programma “Economy Fury” dell’amministrazione Trump.

L’annuncio delle sanzioni arriva dopo settimane di crescente preoccupazione nell’industria marittima riguardo ai tentativi dell’Iran di formalizzare il controllo sulla navigazione commerciale attraverso Hormuz.

All’inizio di maggio, l’Autorità dello Stretto (PGSA) ha pubblicato un account su X descrivendo se stessa come l’Autorità legale per la gestione del trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz e avvertendo che il passaggio non autorizzato potrebbe essere considerato ‘illegale’.

L’organizzazione ha anche affermato che le navi devono coordinarsi con le Autorità iraniane e le Forze armate per ottenere il permesso di passaggio.

Duro è stato anche l’intervento dell’IMO contro le Autorità iraniane di considerare lo Stretto un passaggio per estorcere denaro alle compagnie di navigazione nel tentativo da parte di Teheran di creare un regime di tariffa e controllo sulle rotte marittime internazionali.

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha proposto anche un piano per l’evacuazione delle navi – corridoio umanitario – per agevolare un transito d’uscita sicuro delle navi mercantili attualmente confinate nelle acque mediorientali, in particolare nella regione del Golfo Persico. (Stretto di Hormuz: L’IMO, pronto un corridoio d’evacuazione per le navi bloccate – il nautilus ).

Il Dipartimento del Tesoro USA sostiene che le tariffe risultanti beneficino infine l’IRGC, che rimane designato come Organizzazione Terroristica Straniera.

Il traffico commerciale di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz rimane ben al di sotto dei livelli prebellici, nonostante segnali diplomatici intermittenti che suggeriscano una possibile de-escalation.

Gruppi industriali e analisti della sicurezza della navigazione hanno ripetutamente avvertito che il traffico difficilmente si normalizzerà finché gli armatori non riceveranno garanzie credibili su sgombero di mine, libertà di navigazione, disponibilità assicurativa ed esposizione legale legate alle esigenze di transito iraniane.

Intanto, ieri, il presidente Donald Trump ha respinto una notizia secondo cui Iran e Oman avrebbero gestito il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz come parte di un accordo per porre fine alla guerra, segno che qualsiasi possibile accordo rimaneva sfuggente.

I punti critici nei colloqui volti a porre fine al conflitto durato tre mesi includono la riapertura dello Stretto, attraverso cui viaggiava un quinto del petrolio mondiale e del gas naturale liquefatto prima della guerra, e la questione dello smantellamento della capacità nucleare iraniana. L’Iran sta anche cercando di revocare le sanzioni e di sbloccare i fondi detenuti all’estero.

Abele Carruezzo