Impatto psicologico per i marittimi intrappolati nello Stretto di Hormuz

Per l’equipaggio intrappolato nel Golfo, l’incertezza è spesso più dannosa psicologicamente del pericolo stesso, scrive il dottor William Moore, responsabile della prevenzione delle perdite, Global Loss Prevention di The American P&I Club. (Riportiamo alcuni passaggi chiave della sua analisi)

New York. Per le migliaia di marittimi attualmente bloccati nello Stretto di Hormuz e dintorni, i veri titoli legati al conflitto in corso in Iran riguardano più la sfera personale della crisi geopolitica.

Si tratta di un’emergenza umana prolungata che si sta svolgendo in mare.

Dallo scoppio delle ostilità all’inizio di quest’anno, il traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz è crollato drasticamente, con il traffico navale diminuito di oltre il 90% rispetto ai livelli normali. Le stime del settore suggeriscono che tra 1.500 e 1.600 navi rimangono bloccate o incapaci di transitare in sicurezza attraverso la regione, coinvolgendo più di 20.000 marittimi.

Marittimi che vivono sotto pressione psicologica sostenuta; hanno trascorso settimane o mesi segnato dall’incertezza, dall’aumento dei rischi per la sicurezza, dalle preoccupazioni sulle sanzioni, dalla costante paura di un’escalation e dall’incertezza su quando saranno sostituiti da nuovi membri dell’equipaggio e rimpatriati tempestivamente alla scadenza dei loro contratti.

Per i marinai, l’incertezza è spesso più dannosa psicologicamente del pericolo stesso. L’incapacità di prevedere se un viaggio procederà in sicurezza, se i porti rimarranno accessibili o se le navi potrebbero diventare bersagli crea uno stato persistente di ipervigilanza. Interruzioni del sonno, stanchezza, irritabilità, isolamento emotivo e difficoltà di concentrazione sono tutti sintomi comuni associati all’esposizione prolungata a ambienti operativi ad alto stress.

L’impatto psicologico è amplificato dall’isolamento. Molti equipaggi bloccati rimangono fisicamente lontani dalle reti di supporto familiare; è importante sottolineare che il benessere mentale non è separato dalla sicurezza marittima.

La stanchezza psicologica e lo stress cronico possono aumentare la probabilità di errori umani a bordo, creando rischi operativi aggiuntivi per armatori e gestori.

Supporto alla salute mentale

Negli ultimi anni, l’industria marittima è diventata più consapevole dell’importanza del supporto alla salute mentale – sostiene il Doct. William Moore – ma crisi come l’attuale situazione di Hormuz dimostrano perché il benessere debba essere trattato come una componente centrale della gestione del rischio, non semplicemente come una questione di benessere.

Sottolinea che sono disponibili risorse gratuite per la salute mentale in tutto il settore marittimo per aiutare marinai e operatori a riconoscere i segnali di disagio, supportare colleghi che vivono stress o traumi e accedere a indicazioni prima che la situazione degeneri.

Le linee guida del settore che riguardano il benessere dei naviganti, la gestione dello stress, la risposta agli eventi traumatici e la consapevolezza sulla salute mentale sono sempre più accessibili in più lingue, riflettendo la natura globale della navigazione e l’importanza di garantire che gli equipaggi sappiano che il supporto è disponibile quando necessario.

I Comandanti e gli Ufficiali superiori svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la calma, incoraggiare la comunicazione aperta e riconoscere i cambiamenti comportamentali tra i membri dell’equipaggio.

Aiuto dopo la crisi

Gli eventi attuali nello Stretto di Hormuz – sottolinea Moore – evidenziano anche un’altra realtà importante: gli effetti psicologici delle crisi geopolitiche non scompaiono immediatamente quando i titoli svaniscono. La paura ha un impatto duraturo. Anche quando nei giorni recenti sono ripresi transiti limitati, molti operatori restano riluttanti a rientrare nella regione a causa di continue preoccupazioni di sicurezza e del peso emotivo subito dagli equipaggi.

La navigazione globale dipende dalla professionalità e dalla resilienza dei marittimi che operano in circostanze straordinariamente difficili. Mentre il settore affronta questa crisi in evoluzione, proteggere il benessere mentale deve rimanere importante quanto proteggere navi, carichi e rotte commerciali stesse. I nostri pensieri sono con le migliaia di marinai e le loro famiglie attualmente colpite da questa crisi, la cui resilienza e professionalità continuano a mantenere il commercio globale in condizioni eccezionalmente difficili.

Si ringrazia il Doct William Moore e per contatti privati: e-mail: william.moore@american-club.com

Abele Carruezzo

(Ing. Doct. William Moore, Director at Shipowners Claims Bureau, Inc., manager of the American Club; ha partecipato come membro del Comitato della National Academy of Sciences, Engineering and Medicine per il rafforzamento della supervisione e del supporto della Guardia Costiera degli Stati Uniti alle Organizzazioni Riconosciute. È anche membro dell’American Bureau of Shipping; foto courtesy The American Club)