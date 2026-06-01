Golfo e Stretto di Hormuz senza pace

(Stretto di Hormuz; foto courtesy NASA)

Il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz rimangono campi di un conflitto senza soluzioni per la pace

Washington. Il blocco delle navi e dei porti iraniani continua senza sosta, mentre lo scorso 29 maggio il Comando Centrale degli Stati Uniti ha riferito che la US Navy aveva messo fuori uso la nave cargo MV Lianstar (IMO 9072692), bandiera gambiana, nel Golfo di Oman.

La nave aveva ignorato ripetuti avvertimenti di non tentare di dirigersi verso un porto iraniano, subendo l’attacco di un elicottero americano con un lancia un missile Hellfire colpendo la sala macchine della nave, rendendola incapace a navigare. Il giorno dopo c’è stata la risposta iraniana da parte dell’esercito con droni sulla costa dell’isola di Qeshm.

Anche il terminal di Kharg Island, all’interno del Golfo, è stato oggetto di conflitto; per fortuna non erano presenti al molo navi da carico; ma altre petroliere erano al largo in attesa da diverse settimane.

Il Centro di Sicurezza Marittima dell’Oman ha avvertito tutte le navi della presenza di un galleggiante (forse una mina) che a ovest del canale lungo il tratto del Traffic Separation Scheme.

Sul fronte politico, il Parlamento iraniano ha approvato la legge che abilita l’ “Autorità dello Stretto del Golfo Persico”, alle funzioni amministrative per la navigazione gestite dall’IRGC vicino a Larak e Qeshm.

Gli USA rispondono avvertendo che tratti o gestisca denaro con l’Autorità sarà soggetto a sanzioni statunitensi, intimando le compagnie di navigazione a non utilizzare il canale nelle acque iraniane.

Sul fronte economico, si afferma che l’Iran deve anche sostenere il costo del ripristino delle infrastrutture distrutte aggiungendole alle difficoltà finanziarie già esistenti.

Il Dipartimento del Tesoro USA afferma che anche se le sanzioni venissero revocate, ci vorranno molti mesi prima che i fondi del petrolio inizino a fluire nel Ministero delle Finanze iraniano.

Nel complesso – continua la nota del Dipartimento del Tesoro USA – l’Iran ha il maggiore bisogno di risolvere rapidamente la guerra, mentre gli Stati Uniti possono continuare il loro blocco con un rischio relativamente basso di vittime e con poco impatto diretto finora sull’economia statunitense (eccetto un aumento del 2,4 percento dei prezzi al consumo e un aumento del 50 percento del prezzo della benzina da febbraio).

Ad oggi, gli Stati del Golfo sono divisi, anche se la maggior parte e contro la ripresa della guerra e si è adattata a vivere senza accesso attraverso lo Stretto di Hormuz. E intanto l’Iran continua a minacciare rappresaglie, comprese quelle da esercitare sul Libano, dopo l’ultimo attacco di Israele. (art. 15.05.2026, Teheran: i piccoli sottomarini colpiranno navi ostili nello Stretto di Hormuz – il nautilus).





Abele Carruezzo