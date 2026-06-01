L’Assemblea Generale ONU sostiene la storica sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sulla crisi climatica

(Aula dell’Assemblea Generale ONU; foto courtesy Press Office ONU)

“Una storica risoluzione dell’Assemblea Generale adottata mercoledì scorso è ‘una potente affermazione’ del Diritto internazionale, della giustizia climatica e della scienza”, ha affermato António Guterres

New York. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato la risoluzione “Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in relazione al cambiamento climatico”.

The International Court of Justice,con sede in The Hague (Paesi Bassi), principale organo giudiziario dell’ONU, nel luglio 2025 ha stabilito che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere l’ambiente dalle emissioni di gas serra (GES), segnando una svolta nel rispetto del Pianeta.

Sebbene i pareri consultivi della CIJ non siano vincolanti, essi hanno una significativa ‘autorità giuridica e morale’ – contribuendo a chiarire e sviluppare il Diritto internazionale definendo gli obblighi legali degli Stati.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite – António Guterres – ha osservato che le rinnovabili si sono dimostrate la forma di energia più economica e sicura e che l’obiettivo di mantenere la temperatura globale a non più di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali è ancora raggiungibile.

La risoluzione redatta dal Vanuatu – una nazione insulare del Pacifico in prima linea nella crisi climatica, e da diversi altri paesi – è stata adottata l’altro giorno, dopo intense discussioni con proposte di emendamento, con 141 voti favorevoli, otto contrari e 28 astensioni; hanno votato contro Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen.

L’adozione dell’Assemblea Generale manda un messaggio forte per salvare la Terra: ora affrontare la crisi climatica è un dovere legale secondo il Diritto internazionale, e non solo una scelta politica.

Unica opzione per mantenere gli impegni climatici rimane quella dell’IMO: il Quadro Net-Zero.

La maggioranza degli Stati membri dell’IMO continua a sostenere il quadro IMO 2023 per ridurre le emissioni di gas serra (GHG, GreenHouseGas) dalle navi, pur riconoscendo la forte pressione da parte di Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Panama e Liberia. Ma di questo si parlerà nel prossimo inizio dicembre per il processo di adozione.

Il quadro Net -Zero IMO diventa importante per lo shipping globale in quanto stabilisce uno standard sul carburante (GFS, Global Fuel Standard), con l’impegno per le compagnie di navigazione di ridurre gradualmente l’inquinamento del carburante usato per le navi – cioè, la quantità di gas serra emessa per ogni unità di energia utilizzata durante il ciclo di vita del combustibile – tramite la metrica chiamata GHG Fuel Intensity. (art. 2. maggio 2026, IMO prosegue i lavori sulle emissioni delle navi, l’inquinamento e la protezione degli oceani – il nautilus).



Il quadro introduce anche un meccanismo che applica un prezzo ai gas serra emessi dalle navi, offrendo all’industria marittima una chiara ragione finanziaria per ridurre le emissioni in linea con lo standard globale dei carburanti. Obiettivi portati avanti dalle Associazioni del settore marittimo che hanno sostenuto la Net-Zero Framework e la strategia IMO GHG 2023; queste hanno sempre sostenuto che la transizione energetica non può essere eseguita senza un piano preciso nei tempi e nelle quantità misurabili di emissioni; senza una tale pianificazione lo scenario sarebbe non sostenibile, costoso e negativo per l’intera industria marittima.

La NZF si applicherà a tutte le navi oceaniche con un tonnellaggio lordo superiore a 5.000 GT; infatti, tale settore rimane responsabile di oltre l’85% delle emissioni globali del trasporto marittimo.

La strategia IMO per i gas serra 2023 ha definito una tabella di marcia per ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo globale: ridurre le emissioni del 30% entro il 2030; dell’80% entro il 2040 e raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.

La NZF sarà discussa in due incontri di intercessione dell’IMO: uno a settembre e un altro prima della MEPC 85 di dicembre; quest’ultima precederà la ripresa della Sessione Straordinaria 2, durante la quale la NZF è programmata per l’adozione.

Abele Carruezzo