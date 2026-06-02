Dichiarazione di MSC sull’incidente che ha coinvolto la MSC Sariska V

Ginevra, Svizzera – MSC conferma che ieri la propria nave MSC Sariska V è stata colpita da due proiettili nel porto di Um-Qasr, in Iraq. Il primo impatto è avvenuto mentre il pilota era a bordo durante la partenza della nave dal porto; il secondo ha colpito poco dopo l’area destinata all’equipaggio.

Tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro, illesi e hanno agito con eccezionale professionalità durante tutto l’incidente per mettere in sicurezza la nave e il suo carico. Secondo quanto riportato dai media locali, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in risposta alle azioni statunitensi contro la nave Lion Star.

Questa azione di ritorsione è del tutto ingiustificata sulla base delle accuse formulate dall’IRGC, poiché MSC è un vettore commerciale neutrale e non ha alcuna affiliazione con gli Stati Uniti o Israele. Fondata dal cittadino italiano Capitano Gianluigi Aponte, l’azienda ha sede legale e operativa in Svizzera ed è interamente di proprietà dei suoi figli, Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani e privi di altre cittadinanze. MSC esprime profonda preoccupazione per questi attacchi non provocati e per il rischio che essi comportano per i propri marittimi innocenti e per il commercio marittimo essenziale nella regione.

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MSC Statement on MSC Sariska V Incident

Geneva, Switzerland – MSC confirms that yesterday its vessel, the MSC Sariska V, was struck by two projectiles in the port of Um-Qasr, Iraq. The first hit while the pilot was onboard as the vessel departed from port and a second impacted the crew area soon afterwards.

All crew members are safe, unharmed and acted with exceptional professionalism throughout the incident to secure the vessel, and its cargo. Based on local media reports, the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has claimed responsibility for this attack in response to US actions on the vessel Lion Star.

This retaliatory action is completely unjustified based on the allegations made by the IRGC since MSC is a neutral commercial carrier with no affiliation to the United States or Israel. Founded by Italian national Captain Gianluigi Aponte, the company is headquartered and domiciled in Switzerland and is wholly owned by his children, Diego and Alexa Aponte, both Italian nationals with no other citizenship.

MSC is deeply concerned by these unprovoked attacks and the risk they create for its innocent seafarers, and essential maritime trade in the region.