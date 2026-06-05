Forza Navale Europea per sminare lo Stretto di Hormuz

(RFA Lyme Bay nel porto di Tolone durante il carico attrezzature francesi per la bonifica mine, lo scorso 1° giugno; foto courtesy Marina Militare francese)

I negoziati tra Iran e Stati Uniti sembrano continuare, ma con dichiarazioni contrapposte che generano uno stallo, mentre si appronta la forza navale anglo-francese

Tolone. Entrambe le parti – USA e Iran – sono interessate al cessate il fuoco per facilitare ulteriori negoziati, prevedendo una qualche forma di riapertura dello Stretto di Hormuz.

Gli USA , con il presidente Trump, mirano ad ottenere risultati politici e strategici con accordi energetici; mentre, l’Iran ha bisogno di risollevarsi dagli effetti economici e finanziari paralizzanti delle sanzioni e del blocco e soprattutto risolvere i conflitti interni.

Gli analisti di geopolitica evidenziano che se Israele o gli Stati del Golfo – non direttamente interessati – non saranno soddisfatti degli accordi bilaterali, mireranno ad escalation per liberare ad una navigazione sicura lo Stretto di Hormuz.

Le corsie – entrata ed uscita – dello Schema di Separazione del Traffico (TSS) (IMO 1966), nei tratti più stretti – sono situate nelle acque territoriali omanite; come Stato che ha cercato sia di rimanere neutrale sia di rispettare il TSS, l’Oman sarà pronto a gestire il traffico nello Stretto dalla sua stazione navale di controllo di Hormuz sull’isola di Didamar, che si trova a metà dello Stretto.

Il Centro di Sicurezza Marittima dell’Oman ha avvertito tutte le navi il 29 maggio che un oggetto che galleggiava vicino al canale interno/più settentrionale del TSS era probabilmente una mina marina, avvertendo le navi di essere in allerta speciale e di segnalare eventuali avvistamenti sospetti; poi ne hanno identificate altre 20 di mine galleggianti.

In ogni caso, gli armatori e varie compagnie di navigazione hanno chiesto garanzia su tali corsie di navigazione del TSS di bonifica da mine prima dell’inizio dei transiti.

Intanto, si sta organizzando una forza navale per affrontare il mandato di bonifica mine; una coalizione anglo-francese coordinata di oltre 40 nazioni.

La portaerei francese FS Charles de Gaulle (R91) – nave ammiraglia della forza- è già posizionata nel Mar Arabico con scorte, tra cui il cacciatorpediniere di difesa aerea della Royal Navy HMS Dragon (D35).

La RFA Lyme Bay (L3007) del Regno Unito, con funzioni di nave madre per il dispiegamento di droni autonomi per la bonifica mine, è partita da Gibilterra lo scorso 26 maggio ed ha caricato il 30 maggio a Tolone attrezzature francesi autonome per la bonifica mine.

Capacità più convenzionali di bonifica mine si aggiungerebbero alla forza navale anglo-francese: ITS Crotone (M 5558) e ITS Rimini (M 5561) della Marina Italiana, supportati dalla pattuglia ITS Montecuccoli (P455), tutti partiti dall’Italia per il Golfo a metà maggio. Il dragamine olandese HNLMS Willemstad (M864) osservato vicino a Gibilterra ieri 4 giugno.

La Germania ha annunciato il dispiegamento avanzato nel Mediterraneo del dragamine FGS Fulda (M1058), con una Fregata di supporto per la difesa aerea, la nave di rifornimento classe Elba FGS Mosel (A512) e un aereo da sorveglianza marittima, pronto per uno spostamento nel Golfo non appena sarà sicuro.

Molte altre nazioni, incluse quelle asiatiche, hanno dichiarato di essere pronti ad entrare nella forza navale, ma l’integrazione delle navi non NATO sarà probabilmente un’attività di seconda fase, una volta che gli accordi di comando e controllo saranno ben consolidati.

Gli accordi anglo-francesi prevedono come base operativa le strutture di terra e rifornimento nel porto di Duqm, progettate per questo scopo e che possono essere concesse in affitto breve.

Abele Carruezzo