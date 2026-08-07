Il Regno Unito nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

(Ufficio degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito; foto courtesy Wikipedia)

Sanzioni contro la gasiera Artic Express e cinque petroliere

Londra. Il Regno Unito ha ampliato le sue sanzioni contro la Russia con un nuovo pacchetto rivolto a enti marittimi, bancari e industriali, inclusi sei navi accusate di trasportare esportazioni energetiche russe e una società di gestione navale con sede in India.

Ieri, l’Ufficio degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito ha emesso 19 nuove designazioni nell’ambito del suo regime di sanzioni contro la Russia, aggiungendo navi, aziende, banche e una persona alla lista delle sanzioni del Regno Unito.

Le misure marittime riguardano la gasiera Artic Expess (IMO 9333591) che secondo l’UK ha trasportato gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia verso paesi terzi.

La nave, attualmente ritenuta navighi sotto bandiera russa, è gestita da SMP Tech Management LLP.

Designata la Frion Ship Management LLP, una società di gestione navale con sede a Mumbai; l’UK sostiene abbia sostenuto la vendita dell’Arctic Express in proprietà e controllo russo.

La società è ora soggetta a un blocco degli asset, restrizioni sui servizi fiduciari, misure di squalifica degli amministratori e sanzioni di trasporto.

Il Regno Unito ha inoltre imposto sanzioni sulla navigazione a cinque petroliere che hanno trasportato petrolio greggio russo o prodotti petroliferi dalla Russia a paesi terzi: – la Perseas (IMO 9326811), ritenuta navigava sotto bandiera di San Marino. – la Torvian (IMO 9470131), ritenuta registrata a Barbados. – l’Asteras (IMO 9402263), ritenuta registrata a Palau. – la Visund (IMO 9378864), ritenuta registrata a Palau. – la Zenturo (IMO 9346885), ritenuta registrata a Barbados.

Secondo le sanzioni specificate dal Regno Unito, le navi designate non possono scalare i porti britannici, possono essere trattenute, non possono essere noleggiate o gestite da persone britanniche e sono soggette a restrizioni su un’ampia gamma di servizi marittimi, tra cui noleggio, intermediazione, assistenza tecnica, servizi finanziari e servizi per l’equipaggio.

Il pacchetto di sanzioni include anche la Northern Engineering LLC, che secondo il Regno Unito opera nel settore energetico strategicamente significativo della Russia; quattro aziende industriali accusate di fornire beni o tecnologie a sostegno dello sforzo bellico russo, e cinque istituzioni finanziarie russe, tra cui Ozon Bank e la Russian Export-Import Bank, che affrontano congelamenti patrimoniali e restrizioni bancarie corrispondenti.

Le ultime misure sottolineano il continuo impegno del Regno Unito a disturbare le reti marittime che facilitano le esportazioni energetiche russe. Dall’invasione dell’Ucraina, Londra ha sempre più utilizzato sanzioni specifiche per il trasporto marittimo per colpire navi, operatori e fornitori di servizi coinvolti nel trasporto di petrolio e GNL russi verso i mercati globali.

Intanto, notizia dell’ultima ora, il Wall Street Journal ha riportato che l’intelligence degli Stati Uniti valuta come possibile un attacco della Russia contro uno o più Paesi Nato nei prossimi anni.

Putin è in estrema difficoltà in Ucraina, dove le truppe russe non riescono ad avanzare e subiscono ingenti perdite ogni giorno. Al contempo, Kiev sta infliggendo danni sempre più seri alle raffinerie e alla logistica in Russia, con attacchi con droni e missili che Mosca non sembra in grado di fermare.

I primi segnali – di un probabile attacco russo ai Paesi Nato – si sarebbero già manifestati; attacchi missilistici su larga scala dell’Esercito russo contro i civili ucraini, un missile da crociera è caduto in Polonia e un drone si è schiantato in Romania.

Il fine di questa operazione sarebbe politico. Putin sarebbe convinto che gli Stati Uniti non risponderebbero all’attacco. Questo comporterebbe una frattura nell’alleanza e, nello scenario migliore immaginato dal Cremlino, il discioglimento della Nato.

Abele Carruezzo