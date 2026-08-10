Gli Houthi attaccano non solo navi ma anche i porti del Mar Rosso meridionale

(Il Mar Rosso dallo spazio · file Mer rouge1b.jpg – Nasa, courtesy Wikipedia)

E’ guerra rinnovata tra gli Houthi e l’Arabia Saudita

Sana’a. Gli Houthi – con queste nuove azioni – stanno cercando maggiori concessioni nei negoziati iniziati nel 21014 -2022 ed hanno l’obiettivo di una soluzione definitiva alla guerra civile yemenita.

In questi ultimi giorni, l’escalation Houthi ha riguardato non solo petroliere in transito nel Mar Rosso, ma ora anche – secondo tutti gli annunci di una guerra più di propaganda – si estende all’Arabia Saudita che ha cercato di stemperare le provocazioni.

Le richieste Houthi

Sotto la mediazione omanita, gli Houthi chiedono: – un sussidio finanziario di 14 miliardi di dollari dai sauditi; – porre fine al blocco imposto dall’ONU alle aree Houthi dello Yemen; – e costringere il Governo Internazionale Riconosciuto (IRG) dello Yemen a condividere i ricavi petroliferi dei giacimenti in Yemen, di cui l’IRG mantiene il controllo.

I sauditi non possono accettare tali richieste dallo Yemen, anche dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz e sentono la crisi dei traffici del mar Rosso più incisiva.

Per motivi di sicurezza nel fronteggiare gli Houthi, l’Arabia Saudita ha avviato una coalizione marittima per mantenere aperto il Mar Rosso e hanno formato un’alleanza militare con Pakistan e Turchia per venire in loro aiuto.



Gli attacchi a mare

Ripresi gli attacchi Houthi contro la navigazione nel Mar Rosso: – la petroliera Daisy (IMO 9516545), battente bandiera dominica, che transitava verso ovest nel Golfo di Aden il 5 agosto, dopo un’esplosione nelle vicinanze, ha proseguito la navigazione verso Gibuti. – Gli Houthi hanno lanciato missili balistici contro la petroliera con bandiera saudita NCC Wafa (IMO 9688348) al largo di Yanbu l’8 agosto. – La raffineria di petrolio di Jizan nuovamente attaccata ieri, 9 agosto.

Gli attacchi a terra

Gli Houthi hanno attaccato anche a obiettivi terrestri: a Sadah e Al Jawf a nord lungo il confine con l’Arabia Saudita, nell’area del giacimento petrolifero di Marib, intorno a Taiz. – Lungo la costa a sud di Hodeida, zona controllata dall’IRG e presidiata dalle Forze di Resistenza Nazionale. – La città portuale di Mocha, sulla fascia costiera a sud di Hodeida, attaccata con droni lo scorso 8 agosto, con notevoli danni a struttura portuale civile. – Più a nord, attaccato il porto di pescatori e barche mercantili di Khawkhah.

Gli Houthi stanno approntando una nuova strategia con attacchi in tutte e quattro le principali aree di prima linea, con l’IRG che contrattacca rispondendo con la stessa modalità.

Così, non solo attacchi contro la navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, ma le azioni stanno assumendo un carattere più generale, anche se il traffico sul Corridoio di Transito Marittimo di Bab el-Mandeb il 9 agosto sembrava più intenso rispetto alla settimana precedente.

Abele Carruezzo