Porto di Rotterdam, esplode deposito di carburante

(Screenshot courtesy video dell’esplosione Media Tv olandese su X)

L’esplosione ha causato la morte di un operaio e ne ha ferito altri

Rotterdam. Il Porto di Rotterdam è il più grande d’Europa e il più grande fornitore di carburante per la regione e l’industria marittima. È anche una porta chiave per il GNL europeo e questa esplosione desta forti preoccupazioni anche per le limitazioni energetiche dovute alle interruzioni in Medio Oriente.

La Polizia olandese ha confermato che una persona è stata uccisa e almeno altre sei sono rimaste ferite in un’esplosione presso l’impianto Gunvor Energy nel porto di Rotterdam giovedì mattina, 13 agosto.

I servizi di emergenza da subito attivati hanno segnalato anche interruzioni di corrente in alcune parti del porto di Rotterdam, inclusa la raffineria Exxon.

L’esplosione è avvenuta a tarda mattina di ieri presso la struttura Gunvor sul Moezelweg, nella zona Europoort del porto, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Rijnmond.

Ambulanze sono state viste intervenire sul posto insieme a una squadra traumatologica arrivata in elicottero. Attivate diverse squadre antincendio per il diffondersi del fumo in molte parti dell’area.

Gunvor ha rilasciato una dichiarazione confermando l’incidente, affermando che era avvenuto durante lavori di manutenzione in uno dei suoi serbatoi di stoccaggio. L’azienda è uno dei maggiori fornitori di energia nel Porto di Rotterdam. Secondo il sito web dell’azienda, attualmente gestisce una raffineria tradizionale e un terminal nel Porto di Rotterdam. Il sito produce e distribuisce prodotti finiti e intermedi come GPL, nafta, gasoil e benzina. Gunvor sta anche lavorando allo sviluppo di un impianto di energia non carbonio per fonti come l’idrogeno.

La Polizia – da subito – ha limitato e chiusa l’area interessata; ha riferito che è stata avviata un’indagine,tranquillizzando tutti nella convinzione che si sia trattato più di un ‘incidente sul posto di lavoro’ e non di un possibile attentato di ‘guerra ibrida’ legata alla Russia.

I media, nel commentare l’incidente, hanno riferito che si trattava del terzo episodio della mattina al Porto di Rotterdam, anche se la Polizia e un portavoce dell’Autorità portuale affermano che gli episodi non erano collegati.

Inoltre, la Polizia ha segnalato un incendio a un trasformatore nell’area del porto; mentre, Shell e BP hanno dichiarato che le loro strutture non erano state colpite e funzionavano normalmente. Nel pomeriggio di ieri, l’energia è stata ripristinata nel porto.

Abele Carruezzo

(L’impianto Gunvor nel porto di Rotterdam; foto courtesy Gunvor)