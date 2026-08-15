USA, petroliere sanzionate e sequestrate ora vendute per rottamazione

(Monitoraggio navi sanzionate; foto courtesy Comando Centrale degli Stati Uniti)

Due petroliere sequestrate dagli Stati Uniti in operazioni legate a commerci petroliferi autorizzati tra Venezuela e Russia sono state vendute per il riciclo in India

Washington. La società di riciclaggio navale Global Marketing Systems (GMS) con sede a Dubai ha acquistato le navi – importo non dichiarato – dopo che il Governo degli USA ha autorizzato le vendite tramite ordinanza del Tribunale. Naturalmente si dovranno superare

delle complessità, come il caso che non si conoscono i veri proprietari delle navi.

Si tratta delle navi ora ri-nominate MV Era e MV Lileo che sono destinate a essere smantellate presso i cantieri indiani di riciclo.

La MV Era – la ricordiamo – nota con il nome Marinera (ex Bella 1), battente bandiera russa, fu sequestrata dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti e dal personale militare a gennaio nell’Atlantico settentrionale, a sud dell’Islanda. (art, 29.01.2026, Due marittimi russi della petroliera Marinera sono stati liberati – il nautilus )



Le Autorità statunitensi avevano inseguito la nave per settimane dopo che questa avrebbe evitato un blocco che prendeva di mira le esportazioni petrolifere venezuelane. Washington ha dichiarato che la petroliera aveva trasportato petrolio autorizzato da Venezuela e Iran.

Mentre, la nave MV Lileo – precedentemente chiamata Galileo (ex Veronica) – fu anch’essa sequestrata a gennaio, nel Mar dei Caraibi.

All’epoca, anche questa petroliera era sotto bandiera russa ed era soggetta a sanzioni statunitensi relative alla Russia.

Le due petroliere fanno parte di un gruppo più ampio preso di mira da Washington dopo la sua operazione militare in Venezuela.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato o abbordate fino a 10 petroliere come parte delle azioni per interrompere le spedizioni di petrolio autorizzate.

Abele Carruezzo