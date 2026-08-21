Il Canale di Panama adotta ulteriori misure per affrontare la riduzione delle precipitazioni nel bacino idrografico del Canale

(Foto courtesy ACP)

L’Autorità del Canale di Panama sta riducendo i transiti giornalieri; saranno adottate le aste, favorendo le portacontainer con più teu a bordo

Panama City. L’Autorità del Canale di Panama sta ampliando delle “modifiche temporanee alla capacità di transito della chiusa” mentre le previsioni di una grave siccità continuano a crescere. Lo afferma l’Avviso trasmesso ieri a tutti gli operatori dello shipping interessati ai transiti del Canale, inclusi gli aggiustamenti alle aste giornaliere.

Nell’attesa dell’arrivo della stagione delle piogge si procede a misure di risparmio idrico per mitigare gli effetti negativi dell’evento El Niño; e l’ACP, nel confermare le condizioni attuali del bacino, procederà ad ulteriori azioni per sostenere la sostenibilità a lungo termine delle operazioni di transito. E se le misure precedenti si concentravano sul pescaggio massimo per le navi, ora si sta procedendo a variare l numero di transiti giornalieri.

A partire dal 3 settembre 2026, il numero di slot giornalieri disponibili presso le chiuse Neopanamax sarà portato a nove (9), e gli slot giornalieri disponibili presso le chiuse Panamax saranno di venticinque (25). Nel frattempo, il numero di slot giornalieri accessibili presso le Panamax Locks sarà di ventitré (23), al 15 settembre 2026.

Inoltre, per promuovere un processo di allocazione più equo che rifletta meglio la composizione del mercato, includendo vari tipi di carico e caratteristiche dei segmenti di mercato, il Canale di Panama adeguerà temporaneamente l’offerta delle sue slot d’asta giornaliere.

Infatti – si legge nell’Avviso – che a partire dal 3 settembre 2026, la fascia d’asta giornaliera destinata a Neopanamax, Supers e navi regolari sarà organizzata in quattro (4) gruppi: –

Gruppo 1: GNL, GPL. – Gruppo 2: Trasportatori sfusi secchi, merci generali, altri. – Gruppo 3: Navi container, Veicoli Trasportatori / RoRo, Refrigerati. – Gruppo 4: Petroliere chimiche, petroliere greggio / product tanker.

Per promuovere un’allocazione equilibrata degli slot di prenotazione tra tutti gli utenti massimizzando l’efficienza nell’uso dell’acqua, i clienti che hanno già ottenuto uno slot per la stessa data di transito tramite LoTSA, NetZero o allocazioni precedenti non potranno ottenere uno slot aggiuntivo a meno che non esistano altri concorrenti.

I limiti ai clienti non si applicano alle slot assegnate tramite il processo d’asta. Inoltre, nelle chiuse Neopanamax, le navi container piene con la maggiore capacità teu avranno priorità durante il processo di allocazione, con la classifica dei clienti utilizzata come criterio di spareggio.

L’Autorità avverte che una riduzione del numero di transiti giornalieri potrebbe aumentare i tempi di attesa per le navi senza prenotazione garantita. Il tempo di attesa è già elevato, ma negli ultimi giorni è diminuito. Le navi non prenotate, in media, attendono 8,5 giorni in direzione Nord e 7,7 giorni in direzione Sud. Ieri – 20 agosto – 36 navi non prenotate erano in attesa.

Per ridurre la possibilità di ritardi prolungati, il Canale di Panama raccomanda fortemente ai clienti di utilizzare le opzioni di prenotazione e prenotazione disponibili tramite il Sistema di Prenotazione (Prenotazione) di Transito. Una prenotazione confermata tramite questo sistema è l’unico meccanismo che garantisce una data di transito.

Inoltre, sulla base dell’attuale livello dell’acqua nel Lago Gatun e delle ultime proiezioni meteorologiche, il Canale di Panama posticiperà al 2 settembre 2026 il pescaggio massimo autorizzato di 14,63 metri (48,0 piedi) TFW nelle chiuse Neopanamax, previsto per entrare in vigore il 26 agosto 2026. E il massimo pescaggio autorizzato di 14,48 metri (47,5 piedi) TFW, previsto per entrare in vigore il 3 settembre 2026, sarà posticipato al 1° ottobre 2026.

Il Canale di Panama continuerà a monitorare da vicino le condizioni meteorologiche, gli afflussi del bacino idrografico e i livelli dei laghi. Se dovessero essere necessari ulteriori aggiustamenti operativi, il Canale fornirà ai clienti aggiornamenti tempestivi.

Poiché le condizioni meteorologiche stanno cambiando più rapidamente del previsto, il Canale di Panama farà ogni ragionevole sforzo per annunciare eventuali futuri aggiustamenti il più possibile in anticipo. Tuttavia, il tempismo di tali annunci dipenderà dalle condizioni in evoluzione e dalla disponibilità di informazioni aggiornate.

Abele Carruezzo