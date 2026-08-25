Le pratiche della ‘falsa bandiera’ crescono per evitare le sanzioni

(Controllo di una petroliera; foto courtesy Royal Navy del Regno Unito)

Le operazioni ‘false flag’ continuano a diffondersi mentre operatori cercano le tecniche più moderne per evitare il rilevamento e l’applicazione delle sanzioni

Londra e Washington. Nonostante le repressioni in Europa che fermano le petroliere con false bandiere, il numero di Registri falsi continua a crescere.

Una nave che opera sotto falsa bandiera è una imbarcazione che trasmette la bandiera di un paese la cui Amministrazione Marittima non ha autorizzato la nave a issarla, sia perché il Registro non riconosce la nave, sia perché il Registro stesso è fraudolento e non riconosciuto a livello internazionale.

AI Windward, società di analisi dati marittimi, ha pubblicato un nuovo “Rapporto sul Rischio Marittimo” in cui si evidenzia la crescita delle false bandiere e le difficoltà nel rintracciare i responsabili. (Art. 18.02.2026, Navi della flotta ombra pronte a issare bandiera russa – il nautilus ).

Nell’analisi del secondo trimestre, Windward riporta che sono stati identificati a livello globale 22 distinti Registri Navali di navi fraudolente.

Si tratta di Stati che, non avendo un Registro Navale internazionale, imitano bandiere legittime con operazioni false; vi sono anche le navi che – affermando il falso – dichiarano di avere una bandiera.

Le ultime bandiere false in circolazione – secondo Windward – sono quelle della Siria e di Myanmar; Stati che insieme alla Guinea Equatoriale e al Nicaragua non possiedono un Registro Navale.

Windward ha tracciato 275 petroliere in commercio internazionale durante il secondo trimestre di quest’anno che trasmettevano la bandiera di un Registro fraudolento.

Attualmente l’IMO elenca 580 navi con bandiera falsa, in aumento rispetto alle 550 alla fine del primo trimestre 2026 e alle 470 alla fine del 2025.

La pratica della ‘falsa bandiera’, pur se antica – pirati o corsari del XVIII secolo – oggi si presenta in modo diverso per scopi puramente commerciali e geopolitici.

Windward – nel suo report – calcola che circa il 90% delle petroliere che utilizzano Registri fraudolenti sono autorizzate dall’Occidente; e con il continuo aumento delle sanzioni, aumentano anche gli sforzi di evasione e l’uso di Registri fraudolenti.

Il “Rapporto sul Rischio Marittimo” del secondo trimestre 2026 di Windward riporta una diminuzione del numero di navi che utilizzano la pratica della falsa bandiera, rispetto al primo trimestre del 2026; numero però che rimane sempre alto.

Tuttavia, l’universo complessivo delle navi con bandiera falsa ha continuato a crescere; e mentre la pressione delle sanzioni aumenta come la sorveglianza della flotta ombra, l’uso delle false flag persiste; anche con le repressioni come quelle osservate in Francia o Svezia, questi operatori continuano a cercare di eludere le normative tramite l’uso di Registri falsi.

Abele Carruezzo