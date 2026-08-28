Esercito USA, completato lo sminamento lungo la rotta di navigazione dello Stretto di Hormuz

(Foto courtesy Comando Centrale degli Stati Uniti)

Le Forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) avevano iniziato la bonifica delle mine nello Stretto di Hormuz l’11 aprile, assistite da due cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti

Washington. L’Ammiraglio Brad Cooper – comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti – ha affermato – ieri – che le Forze statunitensi hanno rimosso le mine marine posate dall’Iran nelle rotte di navigazione riconosciute a livello internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Cooper ha fatto l’annuncio in un video pubblicato su X, affermando che le Forze statunitensi avevano passato mesi a ripulire le mine dal Traffic Separation Scheme dello Stretto, le corsie consolidate storicamente utilizzate dalla navigazione commerciale.

“Queste sono le rotte di lunga data che il traffico internazionale ha storicamente utilizzato per transitare lo Stretto di Hormuz,” ha detto Cooper. “Negli ultimi mesi, le nostre forze le hanno sgomberate meticolosamente e silenziosamente dalle mine marine usando una combinazione di subacquei della Marina, Navy SEAL e potenza aerea statunitense provenienti da Esercito, Marina, Aeronautica e Corpo dei Marines”.

“Le circostanze erano difficili e pericolose, per usare un eufemismo, ma abbiamo portato a termine il lavoro”, ha aggiunto. “In sintesi: oggi le rotte marittime internazionali sono aperte e lo slancio per i transiti sta crescendo”.

Cooper ha detto che le Forze statunitensi hanno facilitato il transito di 1.500 navi attraverso lo Stretto trasportando circa 750 milioni di barili di petrolio greggio. Ha anche affermato che l’Iran ha esportato “zero petrolio” da quando gli Stati Uniti hanno ripristinato il loro blocco.

La dichiarazione dell’Ammiraglio Cooper si concentra più strettamente sul riconosciuto Traffic Separation Scheme (TSS), piuttosto che dichiarare l’intero Stretto libero da mine.

Il Joint Maritime Information Center ha dichiarato giovedì che persiste il rischio di mine alla deriva o non cartografate all’interno e vicino al TSS, con aree a rischio di mine ancora attive.

Il JMIC ha inoltre dichiarato che le operazioni di bonifica e rilevamento mine continuano in tutto lo Stretto e ha mantenuto la sua valutazione complessiva della minaccia vicino a “Severe”.

L’avvertimento suggerisce che, sebbene le Forze statunitensi possano aver ripulito mine note dalle rotte marittime consolidate, le Autorità Marittime non stanno ancora trattando la via d’acqua più ampia come priva di mine.

L’annuncio arriva mentre gli Stati Uniti tentano di aumentare il traffico commerciale attraverso Hormuz dopo quasi sei mesi di guerra e gravi interruzioni a uno dei punti di strozzatura marittimi più importanti al mondo.

Il traffico rimane ben al di sotto dei livelli normali. Il JMIC ha dichiarato che lo Stretto ha registrato in media circa 138 transiti di navi al giorno nel 2025.

Abele Carruezzo